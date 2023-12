“Para mí, ha sido gratificante programar el trabajo de Gloria Contreras; si bien se incluyeron sus obras más emblemáticas, también me da gusto que rescaté piezas que hace mucho tiempo no se montaban porque son complejas y tienen una escenografía difícil.

Su proyecto de trabajo consistió en buscar un equilibrio entre las creaciones de Contreras, cuya obra constituyó 60 por ciento del repertorio de la compañía en cada temporada. El 40 por ciento restante fue destinado a presentar las obras de coreógrafos de prestigio internacional, además de abrir espacios a los jóvenes artistas mexicanos.

Trabajaron con el TCUNAM 30 creadores, algunos internacionales, como Sidi Larbi Cherkaoui, Annabelle López Ochoa, Faizah Grootens, Maurice Causey, Dor Mamalia, Julian Nicosia y Pascal Marty. En el terreno nacional destacan Cecilia Lugo, Yazmín Barragán y José Ramón Corral, así como los coreógrafos integrantes de la compañía.

Sobre su versión libre del ballet con argumento de ETA Hoffman, El cascanueces, Vázquez comentó que en su propuesta incorporó movimientos que provienen del hip hop y otros géneros de street dance; incluso, hay un acto de danza aérea. La obra se presenta hasta el 9 de diciembre, el jueves y viernes a las 20 horas, y el sábado a las 19 horas en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario (Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria).

El TCUNAM se presentará el 11 de diciembre en el Palacio de Bellas Artes, con una función de gala que significa la culminación del periodo de Vázquez al frente de la agrupación. Las piezas que integran el programa New World son Extracto de orbo novo, de Sidi Larbi Cherkaoui; Only Fool Rush In, del francés Julian Nicosia, y Motaati, las más reciente creación de Diego Vázquez, que es una exploración a las diversas formas del placer.

Esta función especial será a las 20 horas en el Palacio de Bellas Artes (avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas).