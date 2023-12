Esta visita a México me emociona por la posibilidad de conectar con una cultura diferente. Entiendo que habrá quien no conozca sobre Shiva o Ganesh, pero aún con estas desventajas hay un lenguaje universal que permite a todos entender el sentido del sol o de la devoción, por ejemplo. Es un reto, pero también una bendición traer mi danza.

La también becaria 2023-2024 del Centro de Ballet y Artes de Nueva York compartió con La Jornada que el objetivo de su propuesta no es que guste, impresione o inspire a todos, sino comunicar. Alguna vez, dice, “alguien del público me preguntó cómo se siente ‘ser dioses’ todos los días –las danzas clásicas indias escenifican pasajes del hinduismo–, porque personificar un concepto con tanto poder implica que algo tiene y necesita cambiar dentro de mí para lograrlo.

▲ Bijayini Satpathy también es becaria (2023-2024) del Centro de Ballet y Artes de Nueva York. Foto Claudia Olvera

–En este momento de la historia el método tradicional no siempre puede desarrollarse, pero tampoco creo que eso afecte. Las redes sociales están creando audiencias globales de algo que no era tan conocido. En mi caso, durante el confinamiento grabé mi entrenamiento y lo subí a mis redes para decir al exterior que continuaba en lo mío, nada más. Después quise dejar de hacerlo, pero para entonces mis seguidores crecieron exponencialmente y tanto alumnos, incluso mi mánager, me pidieron que no me detuviera; esa es la razón por la que me mantengo publicando.

“Habrá estudiantes que sigan el camino adecuado para llevar un profundo proceso de aprendizaje y personas que busquen atajos, pero el público no puede ser engañado; la gente sabrá reconocer una danza que conmueva.

No creo que la danza superflua, la que se realiza de manera inadecuada, pueda afectar negativamente al odissi, porque viene de una tradición muy poderosa.

Residente artística en el Museo Metropolitano de Arte para 2021-2022 y premiada con el Dance Magazine Award 2023, Bijayini determinó transformar, como parte de su labor creativa y de búsqueda, la imagen y el atuendo tradicional de la bailarina de odissi, y tras 43 años inmersa en este arte, resalta ahora la belleza de su madurez.

Mi belleza no está en mi apariencia, está en mi interior, mi edad, mi poder y mi capacidad que es mucho mayor cuando bailo. Lo que siento por dentro es quizá lo que experimentan quienes toman alguna droga, y el odissi es como mi droga, aunque esta sensación de elevarse viene sólo de ser una misma con la mente, con el corazón, con la emoción.

–¿Y con el cuerpo?

–La danza no se trata del cuerpo, sino que sucede a través de él. El odissi es mi aliento, mi vida, mi identidad, mi expresión, mi dios, sin él no sé quién soy, por eso protejo mi instrumento, que es mi cuerpo. Con dolor no puedes bailar, y si no lo puedes hacer bien no puedes ir más allá de ti mismo. Lo segundo más importante es la humildad: todos los días encuentro cosas nuevas y eso ocurre porque el odissi está abierto para darnos más y más.