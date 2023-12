L

a idea de la Política, así con mayúscula, está cada vez más alejada de los actores más conspicuos del quehacer político estadunidense. Es necesario rescatar su esencia como medio para resolver diferencias, vivir relativamente en paz y darle el nivel que paulatinamente se ha perdido en la borrasca de los intereses personales que frecuentemente lindan en el fanatismo. Los legisladores de la ultraderecha tratan de imponer sus demandas desechando las que pudieran redundar en el beneficio general de los 50 estados que, al menos en términos formales, integran una Unión Americana. Muestra de ello es su insensibilidad en la forma atropellada e irresponsable de discutir los términos del presupuesto del año fiscal en curso, que debió ser aprobado en octubre pasado. Su negativa a un acuerdo que medie entre las dos fuerzas políticas que integran el Congreso es motivo para que se haya postergado en dos ocasiones con medidas emergentes. De esa manera se ha evitado que el gobierno se paralice y caiga en insolvencia de pagos causando caos en toda la nación y la economía mundial.

En la Casa de Representantes la fracción de derecha más recalcitrante ha decidido recortar 1.59 trillones de dólares (aproximadamente 30 billones de pesos) que, descontando el gasto de defensa, equivalen a 22 por ciento del total del presupuesto (AP, abril 2023). Para los legisladores que proponen ese recorte, destinado al gasto en salud, la educación, protección de la niñez y a los sectores más dependientes de la ayuda gubernamental, ese gasto carece de importancia en la nación que, de acuerdo con el censo de 2020, es la más rica del planeta, no obstante que viven en pobreza extrema más de 37.9 millones, 12 por ciento de la población, (The Economist, Poverty in America 2019 series y CNBC, marzo 2023).

Con todo y sus yerros, el actual presidente de Estados Unidos ha tratado, como uno de sus más caros proyectos, atenuar la brecha de desigualdad que se ha abierto a lo largo de siete décadas. Es lamentable que la derecha se oponga a un presupuesto que contiene instrumentos diseñados para evitar que la brecha de desigualdad se siga profundizando. Repetir la coartada de que el apoyo a los más pobres es contraproducente, ya que promueva más pobreza, es una idea decimonónica, como incluso algunos analistas conservadores señalan en The Economist.