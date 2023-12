E

l pasado 30 de octubre se conmemoró el 150 aniversario del natalicio de Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia mexicana. Madero fue un personaje excepcional. El México de hoy sería distinto sin su vida, su obra y su legado. Muchas veces se le ha descrito como romántico, soñador, idealista e ingenuo, que no se dio cuenta de la conmoción que había provocado al llamar al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910.

Nada más alejado de la realidad. Madero fue uno de los políticos más agudos, reflexivos y analíticos que hemos tenido en nuestra historia. Desde que entró a la política en 1904, y hasta su trágico asesinato, Madero demostró que entendía como pocos el arte de la política. Todas sus decisiones las tomó después de trazarse con claridad los objetivos que pretendía, los medios que utilizaría y el contexto en que se inscribían esas acciones.

La democracia mexicana debe mucho a Madero. Fue el primero en entender que el sistema político porfirista estaba anquilosado y que entraría en crisis. En su libro La sucesión presidencial en 1910, no sólo hizo el mejor diagnóstico de cómo funcionaba el sistema político porfirista, un sistema autoritario y cada vez más represor, sino que fue el único que comprendió que la manera de derrotarlo era a través de unas elecciones democráticas, con un partido nacional independiente. Por eso construyó el primer partido político en la historia moderna de México, el Partido Nacional Antirreleccionista, constituido con base en un programa democrático y formado por centenares de clubes políticos independientes. Madero realizó también las primeras campañas políticas modernas, yendo a las principales plazas públicas del país, donde su oratoria convenció a miles de ciudadanos que hicieron suyo su ideario.

Candidato presidencial por el Partido Antirreleccionista en 1910, se convirtió en un desafío para el sistema porfirista. Don Porfirio decidió reprimir el movimiento y encarceló a Madero en San Luis Potosí. Estando preso, se celebraron las elecciones que legitimaron la séptima relección de Díaz. Éste pensó que Madero estaba derrotado. Sin embargo, Madero organizó la primera documentación de un fraude electoral, pues instruyó a sus seguidores a acudir a votar y documentar todas las irregularidades cometidas. Le encargó a Federico González Garza concentrar las evidencias del fraude, pidiendo anular las elecciones. El colegio electoral rechazó la petición. Ante eso, Madero comprendió que había agotado todas las instancias legales y que no le quedaba otro camino que la insurrección. Lo hizo con el Plan de San Luis, con la legitimidad de haber sido objeto de un gran fraude electoral.

Cuando Madero llamó a la insurrección, pensó que el Partido Nacional Antirreleccionista, con el que había hecho una muy exitosa campaña electoral, se levantaría en armas. Sin embargo, eso no ocurrió. No era lo mismo tener una organización política nacional, clubes y comités movilizados para hacer propaganda política, ejercer y vigilar el voto, que tomar las armas. La mayor parte de quienes formaron el maderismo electoral no acudieron al llamado de su líder.