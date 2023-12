Incluso dijo que el tricolor promoverá un récord Guinness para que la precampaña de García sea declarada la más corta en la historia, duró 40 minutos. No se pudo esperar ni al lunes y regresó corriendo cuando vio que le revisarían las cuentas y se publicarían leyes que ha escondido para que no haya transparencia en Nuevo León .

Además, Moreno afirmó que las resoluciones del Poder Judicial respecto de la licencia de García sólo permitieron que el gobernador no atropellara la Constitución .

Vamos a dejarlo claro, Samuel: tú te bajaste solo por inexperto, ambicioso y por mentiroso. Ni en tu partido saben cómo justificar tus locuras , indicó el presidente del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, en un mensaje de respuesta al ex precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC).

Consideró que a los únicos que Samuel puso a temblar fue a sus verdaderos jefes de Morena y de Palacio Nacional. Una y otra vez nos dan la razón. Lo de tu partido es servir al poder y jugarle al rayito de Morena. Les ordenaron reventar la precampaña de Xóchitl y los reventados fueron ustedes .

Agregó que MC desaparecerá en 2024; les vamos a ganar porque sólo es un producto de redes sociales, un holograma, hueco, sin sustancia, sin equipo y proyecto. Ya veremos ahora a don Dante, a ver a quién pone a seguir cumpliendo las órdenes de Morena .

A su vez, el coordinador de la bancada de diputados, Rubén Moreira, señaló que García no ha regresado a gobernar porque el Congreso no ha sesionado, y se merece ir a juicio político por su irresponsabilidad, además de ordenarle una auditoría, pues es muy sospechosa su conducta al no querer dejar de incidir estando de licencia .