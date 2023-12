Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 4 de diciembre de 2023, p. 5

La precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum, presentó ayer a un equipo integrado por 17 ex funcionarios, legisladores, ex ministros y académicos, quienes se encargarán de coordinar una serie de foros que serán la base para elaborar el programa de gobierno y el plan de desarrollo que asumirá en la siguiente fase del proceso electoral.

Al poner en marcha los Diálogos por la Transformación, Sheinbaum destacó que se trata de un espacio plural, con la intención de escuchar las opiniones de todos los sectores de la población para definir ejes que garanticen soberanía, seguridad, paz y prosperidad .

El ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente, quien recientemente concluyó su encargo como representante de México ante la ONU, estará a la cabeza de este equipo.

Lo integran, además, los ministros en retiro Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, así como Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua; Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México; Omar García Harfuch, ex secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, y David Kershenobich, ex presidente de la Academia Nacional de Medicina.

También participan Susana Harp, senadora por Oaxaca; Jorge Islas Samperio, investigador en el sector energético; Lorenzo Meyer, historiador y académico; Altagracia Gómez, empresaria; Irma Pineda, poeta; Rosaura Ruiz, ex secretaria de Educación en la Ciudad de México; Violeta Vázquez Rojas, lingüista; José Merino, ex titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México; Diana Alarcón, ex coordinadora general de Asesores y Asuntos Internacionales del Gobierno capitalino, y Julio Berdegué, ex subdirector para América Latina y El Caribe de la agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura.

La idea es que ellos coordinen estos diálogos en diferentes temas. Para que no haya ninguna confusión, se trata nada más de las mesas de trabajo, de dirigir los diálogos que van a permitir construir, a partir de opiniones plurales y diversas, el programa de gobierno y el plan de desarrollo , expresó la precandidada en el acto realizado en el Museo Interactivo de Economía. Explicó que se retomará el Plan Nacional elaborado por Morena y que la base de las propuestas será el modelo de desarrollo del actual gobierno federal, nombrado humanismo mexicano por el presidente López Obrador.