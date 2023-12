▲ El ex presidente Jimmy Carter advirtió en enero de 2022, un año después del intento de golpe de Trump: “ahora temo que el derecho a elecciones libres e imparciales… se ha vuelto peligrosamente frágil aquí en casa”. La imagen corresponde al 23 de agosto de 2015. Foto Ap

“L

as democracias se deshacen gradualmente y después de repente”, escribe Lisa Allardice, modificando tantito una frase de Heming-way, en su reseña en The Guardian de la novela recién ganadora del Premio Booker, Prophet Song, la cual imagina a Irlanda bajo un régimen fascista. Esa frase resume la coyuntura no ficción de otro país, ese que siempre ha presumido ser el modelo mundial de la democracia.

Ese proceso gradual en Estados Unidos se aceleró durante los últimos 40 años bajo ese modelo, por definición antidemocrático, el neoliberalismo, con una cúpula política cada vez más lejana del pueblo que pretende representar. Gore Vidal decía que hay un solo partido en Estados Unidos, el Partido de la Propiedad, y tiene dos alas derechistas: republicanos y demócratas .

Sigue siendo una democracia donde no existe el voto directo popular para elegir a los presidentes, donde varios estados tienen leyes explícitamente diseñadas para suprimir el voto de los pobres y de las minorías, y un proceso electoral viciado por el dinero (más de 14 mil millones de dólares fluyeron en las elecciones federales de 2020).

El ex presidente Jimmy Carter, quien por décadas se dedicó a promover y monitorear elecciones libres alrededor del mundo a través de su Centro Carter, comentó en 2015, después de un fallo de la Suprema Corte aprobando el dinero ilimitado en las elecciones, que Estados Unidos ahora es sólo una oligarquía, con soborno político ilimitado . Carter advirtió en enero de 2022, un año después del intento de golpe de Trump, que “ahora temo que eso por lo cual hemos luchado tanto para lograr globalmente, el derecho a elecciones libres e imparciales… se ha vuelto peligrosamente frágil aquí en casa”.

Los sondeos y tasas de aprobación de las instituciones políticas estadunidenses siguen registrando una masiva desaprobación de la cúpula política. Un sondeo de 2021, el Survey Center on American Life, registró que casi siete de cada 10 estadunidenses opinan que la democracia estadunidense sólo sirve a los intereses de los ricos y los poderosos.

Hoy dia, 65.5 por ciento contra 26.3 por ciento creen que el país procede en una dirección equivocada con una mayoría reprobando al Ejecutivo, según un promedio de sondeos, reporta RealClearPoltiics. Peor aún, la aprobación del desempeño del Congreso se desplomó a sólo 13 por ciento en la encuesta de Gallup más reciente y una mayoría de 58 por ciento desaprueba del desempeño de la Suprema Corte.