Somos espléndidos los mexicanos con las gratificaciones de Navidad que pagamos a la élite de servidores públicos. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, entre las más generosas figuran los siguientes, según listado publicado por la revista Expansión: Los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluida la presidenta, Norma Piña, tienen contemplado para este fin de año un aguinaldo, sueldo base y una compensación garantizada; los conceptos llegan a 585 mil 505 pesos . Ups. Pero ya nomás nos quedan 10, ya renunció el ministro, Arturo Zaldívar. No hay problema. El Poder Judicial maneja en forma autónoma sus recursos y dependerá de un acuerdo interno si le pagan su premio completo, o sólo la parte proporcional. Obsérvese que los aguinaldos no serían tan cuantiosos si se aplicara la ley que prohíbe salarios mas altos que el del Presidente de la República ¿Y el Congreso? Los 128 senadores recibirán un aguinaldo de 344 mil 877 pesos, mientras los 300 diputados que conforman la Cámara, 140 mil 504 pesos; ambos casos tienen bonos de fin de año que son discrecionales según su partido político. ¡Con razón tantos están buscando la relección! La senadora Xóchitl Gálvez acaba de renunciar para ir en busca de un sueño. Vale la misma pregunta que con el ministro Zaldívar: ¿Le pagaron todo o sólo la parte proporcional?

l PRIAN demostró que conserva la capacidad de cambiar el curso de la carrera presidencial. Con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia obligó a Samuel García a abandonar su campaña cuando ya se ufanaba de haber desplazado al tercer lugar a la candidata del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez. Su situación jurídica es compleja: la Corte determinó que Luis Enrique Orozco Suárez, designado por el Congreso local, asuma el cargo de gobernador interino. Sólo que Samuel ya lo tomó, estaría incurriendo desacato y usurpación de funciones. El caso deja varias lecciones: 1) todavía pueden ocurrir situaciones impredecibles en los meses que faltan para la jornada electoral, el próximo 2 de junio; 2) la salida de Samuel no modifica, de momento, la distancia entre las candidatas, Claudia Sheinbaum mantiene, por mucho la delantera; 3) Movimiento Ciudadano se quedó sin candidato, el nuevo podría ser Jorge Álvarez Máynez ; 4) Xóchitl no levanta (ahora se le fue la luz), está perdiendo el apoyo hasta de quienes en un principio la recibieron con entusiasmo, el frente podría bajarla de la contienda, y 5) quedó evidenciada la filiación prianista de algunos ministros de la Corte.

Ombudsman Social

Asunto: daño al suelo

Llamé al 089 para denunciar daño a suelo de conservación y me transfirieron al CC, de donde me mandaron a Sedema y no me contestaron. Traté, entre otras, Profepa, Paot, Sedemacdmx, y alcaldía Tlalpan con el responsable de atención ciudadana y ni acuse recibí. Finalmente me dijo Sedemacdmx que recuerriera a la Fiscalía General de la Ciudad de México(!). Es demasiado todo esto para mí que vivo sin electricidad y sin señales. Si a alguien le interesa suba al kilómetro 36.5 de la Picacho Ajusco y por la brecha, hasta la esquina de Tlapexco y cerrada Tlapexco. Verán de qué se trata. Por el correo [email protected] pueden comunicarse.

Elena Arenas

Twitterati

¿Javier Corral? ¿Neta?

Javier Durán @duran157699

X (Twitter): @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com