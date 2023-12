Unas 8 mil personas, según la delegación de gobierno, y 15 mil, de acuerdo con el PP –menos que en las protestas anteriores–, se juntaron en las inmediaciones del Templo de Debod, donde escucharon a su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, tildar de despropósito que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts per Catalunya (JxCat) negocien en Suiza con la intermediación de un salvadoreño el cumplimiento del acuerdo que alcanzaron para la sesión de investidura del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

El PP volvió a llamar a sus simpatizantes y militantes a manifestarse en una plaza cercana a la sede central del PSOE, donde acudieron miles con banderas y pancartas con mensajes contra el mandatario, el líder de JxCat y ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, con mensajes como No al golpe de Estado , Sánchez, traidor y dictador o Este gobierno pacta con la ETA .

Núñez Feijóo criticó ante sus seguidores que Sánchez ponga a un ciudadano de El Salvador a decidir el futuro de España es una humillación , en referencia al diplomático Francisco Galindo Vélez, quien será el coordinador del mecanismo internacional de mediación acordado por ambas partes y que se reunirá en Suiza al menos una vez cada mes.

Este gobierno no está con la Constitución. No vamos a aceptar la opacidad con la que Sánchez se reúne y negocia. No se negocia en la clandestinidad la dignidad y la democracia de España. Exijo en nombre de España que cese este despropósito.