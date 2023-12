Saúl Maldonado

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 4 de diciembre de 2023, p. 29

Durango, Dgo., El gobierno federal tiene listo un decreto para declarar zona natural protegida a un total de 788 mil 380 hectáreas de los ejidos Piaxtla y Tayoltita, en los municipios de San Dimas, en Durango, y de San Ignacio, en Sinaloa, pero los ejidatarios se oponen porque perderían sus ingresos por la explotación de una mina y un aserradero que se ubican en el área a proteger.

Los dueños de la tierra aseveran que apenas la semana pasada se enteraron, pero las autoridades municipales de San Dimas y San Ignacio ya tenían varios meses reuniéndose con enviados del gobierno federal para dejar listo el decreto que, según sus fuentes, se emitirá en diciembre.

Jorge Gómez de Silva, asesor jurídico de los labriegos dijo que más de la mitad de las familias de la cabecera municipal de San Dimas son empleados de la mina de Tayoltita. Con el decreto –que sólo allí protegería cerca de 400 mil hectáreas, o 58 por ciento de la superficie, podrán continuar con su labor extractiva hasta donde ya están, pero no les permitirían seguir ampliándose, aun cuando la minera tenía previstas su expansión.

Los afectados serían no sólo los trabajadores mineros, sino los ejidos hacia donde la mina buscaba ampliarse y, por tanto, pagar anualidades y otros beneficios por la renta de tierras. La federación les estaría entregando una beca mensual a los ejidatarios de San Dimas y a sus hijos, pero no se compara con lo que ellos llegan a ganar no sólo por la anualidad con la mina, sino por otras actividades dentro de sus tierras.

El resto del municipio de San Dimas está destinado a la explotación forestal y el decreto de zona natural protegida reducirá 60 por ciento los ingresos de los dueños del bosque porque les limitaría la extracción de madera. A la par, ya no habría mayores contrataciones de personal para el corte de árboles en el bosque y de madera en los aserraderos.