De un día a otro, empresas dicen que no adquirirán la cosecha, se quejan sembradores en Zacatecas. Foto Alfredo Valadez

“Esto no es correcto y no es válido, porque las industrias están asentadas en las zonas de producción cervecera –Hidalgo y Zacatecas cuentan con enormes factorías de cerveza, que consumen grandes volúmenes de agua–, y creo que la única condición que se les puso cuando se vinieron a poner, es que nos iban a comprar nuestra producción y a mejor precio, y está pasando exactamente lo contrario”.

Para Canales del Razo, dirigente nacional de los productores cebaderos, la lógica de Grupo Modelo ha sido que los precios internacionales de la cebada han estado muy bajos; a ellos lo único que se les ocurre es comprar su cebada importada, alegando varias cosas, que no pueden recibir cebada muy húmeda, y por eso reducirán los contratos de producción, que bajarán los volúmenes de grano con nosotros .

Como en tiempos de la raya

Destacó que nos quieren comprar menos, y negociar con ellos los precios de la tonelada de cebada mal-tera es una batalla, año tras año .

Grupo Modelo y Cuauhtémoc Moctezuma, sostuvo, violan tratados comerciales pues incurren en malas prácticas monopólicas, al ser las únicas dos empresas que te venden semilla en el país , exclusiva para la producción de cerveza.

Les tienes que comprar la semilla porque es la única variedad de la que te van a comprar la cosecha. No hay ninguna casa comercial que te venda la semilla certificada; ellos son los dueños de esa semilla certificada. Te obligan a comprar la semilla del producto que a ellos les interesa , aseguró.

Estamos como en tiempo de las haciendas con las tiendas de raya, donde te vendían, pero te descontaban. Me explico: este año, ellos incrementaron casi en 17 por ciento el precio de la semilla, respecto al año anterior, y nuestro grano nos lo querían bajar casi 8 por ciento , expuso.

Pero no es el único abuso, también te condicionan a que adquieras maquinaria especializada, para que siembres en doble o triple hilera, que hagas agricultura de conservación, y metas trilladoras que lastimen menos el grano, inversiones que hace el productor , agregó.

Desafortunadamente, planteó el dirigente nacional del Sistema Producto Cebada, aunado a los problemas anteriores los productores agrícolas mexicanos enfrentan la sequía ocurrida durante 2023 en gran parte de México.

Éste fue un año muy seco en el país, no tuvimos las cosechas esperadas, pero los créditos bancarios y los compromisos que tenemos siguen corriendo.

Lamentó que normalmente las cerveceras impulsan las siembras y ahora ya no las promovieron ¿Y eso qué significa? Pues que no quieren comprarnos cebada nacional. Para ellos es más barato comprar cebada extranjera y eso no debiera estar permitido, porque hay acuerdos comerciales previos .

Acotó que los cultivadores mexicanos “no podemos cambiar de actividad de un día para otro, tenemos nuestras tierras, la maquinaria especial, pensando que te voy a sembrar mis 50 o 30 hectáreas a ti, cervecera. Y de la noche a la mañana te dicen ‘no, nada más te voy a comprar la cosecha de cinco hectáreas, o no, ahora no te voy a comprar’, ¿y qué hago yo con mi inversión, con todo mi trabajo?”