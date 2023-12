Advirtió que no podrá haber paz mientras estas arremetidas continúen, y no se haga justicia por los 10 homicidios de integrantes del MULT cometidos durante la administración estatal que encabeza el gobernador Salomón Jara Cruz, quien el pasado 1º de diciembre cumplió su primer año de gestión.

Este acto violento contra nuestros compañeros no abona a la petición de los autodesplazados para la reinstalación de una mesa con miras al retorno. Mientras no haya justicia por nuestros compañeros asesinados no habrá mesa de diálogo , apuntó.

En 2023 se han perpetrado más de 40 ataques e intimidaciones contra miembros del MULT, sin que las autoridades hayan hecho algo por detener a los responsables.