Pero tal vez lo más impactante de la evaluación de esta analista es su afirmación de que la era de la globalización ha llegado a su fin después de que Wall Street fue el campeón de esa tendencia empresarial, a través de acuerdos de libre comercio e instituciones como la Organización Mundial de Comercio a lo largo de los pasados 40 años. De repente, ahora se afirma que el nuevo esquema mundial parecer ser un retorno a los bloques regionales sin que esto preocupe a los que antes promovían la llamada globalización. Por lo tanto, México es considerado socio del bloque económico de América del Norte, pero otra vez más por su papel como país maquilador, algo que parece colocarlo donde estaba en los años 80 del siglo pasado y que no cumple con la promesas de que sería invitado al primer mundo .

Aunque la inversión extranjera directa (IED) podría no estar incrementándose en México, en comparación con otros países, por lo menos no se está reduciendo. La IED en China se está desplomando y en India nunca despegó , comentó la veterana analista y experta en el mundo en desarrollo. Subrayó que en México, las maquiladoras están ampliando su capacidad y hay reinversión , e indicó que el interés de los inversionistas se concentra en gran medida sólo en Nuevo León y la región de la Ciudad de México mientras hay indiferencia ante el resto del país.

En entrevista con La Jornada, una analista de alto nivel en una las principales empresas financieras de Wall Street confirmó la evaluación de Dimon, señalando que, particularmente en una era de desglobalización, los inversionistas buscan lugares con los cuales ya están familiarizados y que cuentan con suficiente infraestructura instalada. Ya no nos encontramos en un mundo globalizador, estamos en un mundo desglobalizador. México es un socio confiable y tiende a funcionar bien. ¿Cuáles otros países están teniendo mejores resultados? , preguntó la analista financiera, quien solicitó el anonimato para hablar más libremente.

En un reciente informe para sus accionistas, JP Morgan Chase incluyó una gráfica mostrando como algo positivo que los salarios para los trabajadores de producción en México ahora son inferiores a los de sus contrapartes en Vietnam, Tailandia, Brasil y China. El informe señala que México se beneficia en particular por el nearshoring por contar con una desarrollada industria maquiladora. El despacho pronostica oportunidades en torno a los segmentos de instrumentos médicos, semiconductores, muebles, juguetes y la industria textilera .

En su informe para inversionistas, JP Morgan Chase subraya que la inversión en México será concentrada en lo que llama ensamblaje y producción y no en nuevos sectores tecnológicos, ya que México no cuenta con una fuerza laboral suficientemente educada ni infraestructura necesaria para la instalación de industrias de alta tecnología. Otro reto identificado por el banco de inversión en su informe, copia del cual fue obtenido por La Jornada, es lo que llama la debilidad de instituciones gubernamentales. Los factores más problemáticos para hacer negocios en México son la corrupción, la ineficiencia de la burocracia gubernamental y el crimen .

Esa evaluación es compartida en parte por un informe oficial del gobierno estadunidense preparado para inversionistas en México emitido en noviembre, el cual identifica incertidumbre sobre el cumplimiento de contratos, la inseguridad, la informalidad y la corrupción como obstáculos que siguen limitando el crecimiento económico en México. El Informe sobre clima de inversión, emitido por la Oficina de Asuntos Económicos y de Negocios del Departamento de Estado de Estados Unidos, agrega que el esfuerzo del gobierno mexicano para revertir las reformas energéticas de 2013, los cambios a las leyes sobre hidrocarburos en mayo de 2021 y las propuestas para dar prioridad a la generación de electricidad por la CFE han incrementado la incertidumbre para inversionistas extranjeros en México.

Pero a pesar de estos factores negativos, en el mundo desglobalizante, la economía y las oportunidades de inversión en México siguen percibidas como positivas, sobre todo comparado con las alternativas. La analista en Wall Street señaló, por ejemplo, que mientras los gobiernos de Estados Unidos y Alemania dispararon su gasto fiscal de manera dramática durante la pandemia de covid-19, en México se limitó. Digan lo que quieran sobre López Obrador, pero no estalló el gasto fiscal como sí lo hizo Estados Unidos , resaltando el logro de que México evitó endeudarse más como tantos otros países durante esa crisis.

Al comentar sobre si la política del gobierno mexicano hacia el sector energético que ha sido fuente de tensión con autoridades estadunidense es un tema mayor para Wall Street, la analista destacó que el tema de la energía está polarizado en todas partes, no creo que México sea visto como un caso único .

–¿Provoca preocupación el rechazo por el gobierno de la 4T del modelo neoliberal? –se le preguntó.

–México está bien posicionado en la economía global tal como está ahora. Aún con Andrés Manuel López Obrador siguen los mismos hacedores de política (económica). Me sorprendió que mucha de la gente que he conocido desde los noventa siguen ahí. No esperamos que eso cambie mucho con Claudia Sheinbaum –respondió.