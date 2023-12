Foto Yazmín Ortega C.

▲ A 10 y cuatro años de los incendios ocurridos en la nave mayor del mercado de La Merced, comerciantes denunciaron que han tenido que trabajar en condiciones precarias por la dilación en los trabajos de reconstrucción. Don Eleazar, quien es adulto mayor, pide celeridad en la entrega de su espacio, debido a que por el clima su salud se ha visto mermada. Foto Yazmín Ortega C.

Julio César Zaragoza, vendedor de limón, señaló que trabajar en vía pública tiene sus vicisitudes, desde anegaciones en la temporada de lluvias, la inseguridad y las altas y bajas temperaturas, quien lamentó que a pesar de las manifestaciones que han realizado, aún no les dan respuesta.

Amalia García Velasco, locataria desde hace 30 años, señaló que decidió pagar renta de 2 mil pesos al mes por un espacio prestado y no ocupar los lugares provisionales, debido a que su horario de trabajo es muy temprano y para no exponer a sus hijos, quienes la acompañan en su jornada laboral .

Eleazar Arellano, de 65 años, quien en huacales de madera expende su mercancía, lamentó que no se tenga consideración de que haya trabajadores de la tercera edad. A cada rato me enfermo, por eso ya me urge que nos entreguen .

Edgar Mendieta, locatario, explicó que de la puerta 17 a la 20, que corresponde al incendio de 2013, el cable que se instaló fue de uso doméstico y no de uso rudo calibre 8, que es el que se necesita, por ello tuvieron que cambiarlo.

Sin embargo, dijo que desde hace un año está pendiente esa instalación eléctrica y que a días de que se cumplan cuatro años de la conflagración ocurrida el 24 de diciembre no se tiene información de los avances en los trabajos, por lo cual pedirán una visita.

Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Económico informó que de los incendios de 2019, mil 154 locales resultaron afectados, y que falta demoler dos losas de la puerta 11 a la 8 hasta el pasillo central y que ya no se cuenta recursos.

Detalló que son 24 las carpas instaladas por los trabajos de reconstrucción.