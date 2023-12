H

an pasado 85 años cuando Otto Hahn y Fritz Strassmann, científicos dedicados al estudio experimental de la actividad de los átomos y el uranio, encontraron que después de muchos ensayos, la reacción a dicha manipulación fue la liberación de una cantidad de energía hasta entonces impensable. Se descubrió la fisión nuclear.

Es también en ese momento cuando surge la idea de construir un artefacto bélico que le diera a Estados Unidos un poder inusitado. Surge así una de las amenazas más letales para la población mundial: la potente bomba atómica.

De ahí en adelante, la incertidumbre respecto de la paz ha permanecido en el mundo como uno de los conflictos que afectan a millones, no sólo en lo económico y en lo ambiental, además, es factor de inestabilidad emocional, que genera el miedo colectivo. La vulnerabilidad de la población se hizo más patente, ya que hablamos de una posibilidad de destruir a la humanidad en unos cuantos segundos.

Cabría la pregunta de ¿quién es la autoridad más alta para poner un alto definitivo al amago que venimos soportando por más de ocho décadas?

La voz unánime de millones en el mundo se manifiesta en las calles, a través de miles de mensajes en las redes sociales, en publicaciones pagadas en periódicos y otros medios o en comunicados dirigidos directamente a aquellos protagonistas involucrados en el conflicto bélico; todas esas personas conscientes, son en sí, una gran autoridad.

La bondad, entendida como un acto solidario, y el instinto de supervivencia, son apenas dos fuerzas que nos han mantenido a salvo de una catástrofe nuclear. Y si abundamos en las leyes biológicas que nos han ayudado a rebelarnos contra la destrucción total, apelaríamos al instinto de supervivencia, que no es otra cosa más que la defensa de la vida y la salud. Lamentablemente, las voces de protesta no son escuchadas en muchas ocasiones, aunque sí dejan un precedente y un aviso a los gobiernos agresores. No pocas veces la represión es la única respuesta de aquellos gobiernos que están continuamente poniendo en peligro la paz mundial.

Las agresiones armadas han continuado con resultados altamente destructivos, además de la pérdida de infinidad de vidas humanas civiles. Los conflictos no se resuelven; quedan a merced de la amenaza de utilizar la fuerza letal de una bomba como la lanzada en Hiroshima. Ejemplos recientes: la guerra en Ucrania y los desproporcionados ataques con misiles de alto poder contra la población palestina e israelí.