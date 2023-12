Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 3 de diciembre de 2023, p. 8

Ante el acelerado envejecimiento de la población, las autoridades del país no deben plantearse atenuar dicho fenómeno, sino desarrollar políticas públicas adecuadas que le garanticen sus derechos básicos a las personas adultas mayores, afirmó Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM.

En entrevista con La Jornada, la investigadora recordó que en la actualidad hay 15 millones de adultos mayores en México, y se espera que en 2070 este sector llegue a 48.4 millones, equivalentes a 34.2 por ciento de la población, al tiempo que recordó que este indicador es también una muestra de que la gente tiene mayor acceso a servicios de salud y otros benefactores que le permiten vivir más años.

El envejecimiento va de la mano del desarrollo, y si quisiéramos que una sociedad no envejeciera, tendríamos que ser más corruptos, más pobres, que la gente se muera antes o entrar en una guerra. No podemos atenuar el envejecimiento, porque si lo haces, significa que estás en involución o que vives una pandemia , subrayó.