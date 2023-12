Este personaje no sólo tiene lazos partidistas bien conocidos con el PRI, sino que está absolutamente desprestigiado dentro de la sociedad neoleonesa: era vicefiscal del Ministerio Público cuando la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa fue desaparecida y asesinada, y formó parte de los simulacros de investigación que impidieron hallar el cuerpo de la víctima durante 13 días. Los padres de Debanhi lo señalan como una de las personas que obstaculizaron las pesquisas y construyeron la versión de una muerte accidental, por lo que reprocharon la falta de vergüenza, corazón y dignidad de los diputados que lo nombraron gobernador interino.

El hecho es que ayer Nuevo León amaneció con dos gobernadores y que de momento no se avizora una solución a esta crisis, pues las leyes locales no contemplan mecanismos para restituir en su cargo a un mandatario con licencia. Mientras el Congreso sostiene que García ya no se encuentra en el cargo, éste aseguró ayer que ha retomado plenamente sus funciones, y denunció que los legisladores prianistas intentaron constantemente extorsionarlo con el nombramiento de su sustituto a cambio de que les cediera la fiscalía y diera carpetazo a todas las indagatorias por corrupción de hacia los integrantes de esos partidos. De este modo, la sedición de panistas y priístas, junto a la impericia política del emecista, han engendrado un crisis que no tiene razón de ser y que deja como principales afectados a los habitantes de este gran polo industrial y financiero, quienes quedan como rehenes de las luchas de poder entre representantes y funcionarios irresponsables.