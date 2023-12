Bel Trew

The Independent

Periódico La Jornada

Domingo 3 de diciembre de 2023, p. 17

Tel Aviv., El joven palestino de 17 años se despertó al escuchar los gritos de su madre cuando decenas de soldados israelíes irrumpieron por la puerta de su casa familiar hasta llegar a su recámara. ¿Eres Obada? , le gritó uno al joven estudiante, apuntándole con su arma, mientras otro interrogaba a su hermano menor, acostado en la cama junto a él. Era el mes de junio de 2022.

Obada Khalil relata que fue interrogado por la inteligencia israelí en Jerusalén durante 28 días, de los cuales pasó 25 en confinamiento solitario. Su madre, Badriya, de 47 años, señaló que no tenía idea de dónde estaba su hijo y que éste no tuvo acceso a un abogado.

Al final, lo pusieron en detención administrativa, lo que significa detenido sin acusación ni juicio, y sin acceso a la evidencia en su contra, por un tiempo potencialmente indefinido. Es una práctica que expertos de Naciones Unidas han denunciado por ilegal, ya que equivale a detención arbitraria.

Liberado esta semana como parte del precario intercambio de rehenes entre Hamas y los israelíes, Obada platicó sobre su tiempo en prisión con The Independent desde su hogar en Silwad, Cisjordania, poco después de ser liberado.

Se la pasaban preguntándome si tenía un arma. Nunca tuve una , dijo. “Todo el tiempo me decían ‘dinos algo’. No tenía comunicación con mi familia. Fue la primera vez que me arrestaban; estaba aterrado. No se les puede preguntar por qué ocurre esto y qué puede uno hacer”.

El adolescente, que dice no estar afiliado a ningún partido político, estuvo 17 meses en la prisión Ofer, sin cargos ni juicio, y sin saber qué acto ilegal se le imputaba.

Obada estaba entre docenas de mujeres y adolescentes palestinos liberados de prisiones israelíes, como parte del acuerdo gestionado por Qatar entre Israel y el grupo militante Hamas.

En total, 86 hombres, mujeres y niños israelíes, secuestrados por militantes en el sur de Israel durante el ataque del 7 de octubre, han sido liberados.

Mientras que se liberaron a 240 palestinos, entre ellos al menos 12 niños y 11 mujeres que estaban en detención administrativa.

La tregua de intercambio de cautivos ha arrojado una luz global sobre el sistema de prisiones de Israel, con el presunto uso de tortura, malos tratos (que Israel niega) y la práctica de detenciones administrativas.

El tiempo en que se puede retener a una persona en tal situación es indefinido. Según el grupo palestino de derechos humanos Addameer, el periodo más largo registrado a la fecha es de ocho años.

The Independent ha contactado al Servicio Israelí de Prisiones, al Ministerio de Justicia, a la agencia de inteligencia Shin Bet y a las fuerzas armadas, pero no ha recibido respuesta para abordar el tema de manera pública.

En el pasado, Israel ha afirmado que la detención administrativa es una herramienta clave en sus esfuerzos de contraterrorismo, pues permite al gobierno retener a sospechosos sin divulgar importante información de inteligencia.

Sin embargo, expertos de Naciones Unidas sostienen que equivale a una detención arbitraria, que está estrictamente prohibida por el derecho internacional y humanitario. Ha habido varios casos de arrestados que recurren a huelgas de hambre, a riesgo de dañar su salud o acabar con su vida.

Contra los niños

La detención arbitraria de niños es particularmente aberrante, pues viola las normas mínimas establecidas por la Convención sobre los Derechos del Niño , señaló la ONU en un informe de 2021, en el que insta a Israel a poner fin a esa práctica.

Ahmed, hermano mayor de Obada, dijo a The Independent que las familias palestinas no pueden hacer nada al respecto.

En un país civilizado, la persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario , comentó Ahmed, de 25 años. Aquí uno es culpable hasta que se prueba su inocencia, y aun entonces, con la detención administrativa, no puede uno probar su inocencia. Ni siquiera sabe de qué se supone que es culpable .

A la fecha, se cree que hay 2 mil 200 personas en detención administrativa, el número más alto registrado históricamente, de acuerdo con Addameer y Aministía Internacional. Los números han crecido desde el 7 de octubre.

Tala Nasir, vocera de Addameer, señaló que existe una campaña masiva de arrestos , en la que 80 por ciento de los capturados están en detención administrativa, instrumento usado por primera vez bajo el mandato británico en 1930.

Entre los detenidos bajo esta figura ilegal estuvo una de las activistas palestinas más conocidas, Ahed Tamini, de 22 años, arrestada el 6 de noviembre y que fue liberada el jueves pasado.