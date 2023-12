Reuters, Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 3 de diciembre de 2023, p. 16

Gaza. El número dos de Hamas, Saleh al Arouri, aseguró ayer que no habrá nuevos intercambios de rehenes por presos palestinos, acuerdo alcanzado durante la tregua por Qatar y Egipto, hasta que no cese la ofensiva de Israel y resaltó que ya fueron liberados todas las mujeres y niños que tenía cautivos en Gaza.

La ocupación (israelí) insiste en que un número de mujeres y niños siguen siendo nuestros rehenes, pero declaramos que no. Intercambiamos a esas mujeres y niños que teníamos. Si hay algún caso, entonces no sabemos nada de ellos o no pudimos localizarlos , precisó AlArouri a la cadena de televisión Al Jazeera. Puntualizó que los cautivo israelíes aún retenidos son soldados y hombres civiles que sirvieron en el ejército.

No tiene a 17 israelíes

No obstante, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, sostuvo que Hamas incumplió su compromiso de liberar a 17 mujeres y niños que siguen retenidos en Gaza e insistió en que el grupo militante debe cumplir su palabra.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas,recibió en la ciudad cisjordana de Ramalá al fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para dar detalles sobre la ofensiva militar israelí, iniciada el 7 de octubre.