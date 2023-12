“Tenía que aprovechar cualquier chance para entrenar”, relata; “me alojé por unas horas en un aeropuerto a las afueras de Estambul y salí a correr por una avenida que vi adecuada. Mientras trotaba se escuchaban los llamados a la oración de la infinidad de mezquitas que había en la zona. Fue muy extraño, pero al mismo tiempo una gran experiencia. Me daba igual dónde estuviera, en mi mente sólo estaba la pelea.

Sólo pensaba en dar el peso. Alguien ajeno al boxeo no tiene idea que hay un gran sacrificio a la hora de viajar, porque no podemos comer cualquier cosa. Después de tantas horas a veces apenas probamos alimento. Luego el descanso es muy complicado, porque íbamos al revés con el horario, allá era de noche y acá de día, el otro lado del mundo, el cuerpo y la mente se descontrolan, pero esto se trata de sobreponerse a lo que venga , expone.

Cuadras no fue el único que supo ser fuerte. Guevara también salió con un hambre de triunfo que lo hizo levantarse dos veces de la lona en la arena Humo de Tashkent, con un público entregado a la pasión de dos boxeadores mexicanos.

Si Pedro no hubiera estado tan fuerte, lo habría noqueado. Pero incluso después de que lo tiré me metió un golpe al estómago que de verdad me dolió. Me dije: si voy a noquearlo, me voy a vaciar y me van a atacar entonces, como me pasó alguna vez. Así que administré mi boxeo para conseguir este nuevo campeonato , relata.

Cuadras hace nuevos cálculos. Ahora piensa en el título absoluto ante Juan Francisco Gallo Estrada, o Chocolatito. Total, en esa rueda de la fortuna que es el boxeo, aho-ra le toca estar en las alturas.