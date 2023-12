¿C

ómo se salvan los niños de las colonias populares? Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Entrevisto a Claudia gracias a los buenos oficios de mi amiga María Cortina, quien se preocupa por traerla a mi casa y sentarse a escuchar con toda discreción (ella misma es una excelente periodista que hizo sus pininos como corresponsal de La Jornada en las guerras de El Salvador y Nicaragua). Con voz dulce, pero muy determinada, Claudia Curiel ofrece algunas propuestas al responder a mis preguntas.

–Yo soy Claudia Curiel de Icaza; no soy pariente de los Icaza, de derecha. Estudié Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Durante 20 años me he dedicado a hacer festivales de cine, música y artes escénicas; he editado dos libros de cine, uno de ellos es Reflexiones sobre el cine contemporáneo mexicano, a propósito de directores jóvenes como Nicolás Pereda, Carlos Reygadas, cineastas de ficción y documentales de investigadores de la UNAM y escritores jóvenes del Instituto de Investigaciones Estéticas también de la UNAM.

–¿Fue tu decisión y la de otros cineastas dar a conocer la obra de los directores más jóvenes?

–Nos propusimos hacer historiografía del cine mexicano contemporáneo, porque vi lo que escriben los estadunidenses sobre nuestro cine y me pregunté: ¿Por qué en México no lo hacemos nosotros mismos? Hay que dar espacio a críticos contemporáneos y publicamos esta edición hace 10 años con la Cineteca y la UNAM.

–Es obvio que eres muy enérgica y emprendedora, Claudia.

–Partiendo de cero, hice sola un festival de música contemporánea y jazz que titulé Bestia; duró cinco años. Insisto en que partí de cero, endeudándome, persiguiendo oportunidades para poder armarlo. Lo presenté en el Anahuacalli, en la Biblioteca Vasconcelos y en otros lugares. También estuve en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM con Jorge Volpi, y en la Casa del Lago, en la subdirección.

–Ahora estás en el gobierno de la Ciudad de México.

–Antes, en la Casa del Lago trabajé cinco años con el director José Wolffer, y de ahí pasé a la Dirección de Música en la sala Nezahualcóyotl, experiencia preciosa hasta que en 2021 me invitó Claudia Sheinbaum a sumarme a la Secretaría de Cultura de la Ciudad. Jamás pensé que trabajaría con un político; estaba metida en la creación y producción de varios aspectos de la cinematografía, pero Claudia me inspiró mucho por su inteligencia y por que las dos provenimos de la UNAM, y logramos un diálogo positivo que abre la puerta a mujeres. Por tanto, me aventé con ella en la Secretaría de Cultura.

–¿En qué consiste tu trabajo?

–En hacer que toda la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México camine, en programar conciertos, actividades musicales, artes escénicas, hacer las declaratorias de patrimonio cultural inmaterial, proveer programación a algunos de los museos que nos tocan, establecer vínculos con las alcaldías. Nuestros museos son el de la Ciudad de México y el Archivo de la Fotografía, entre los más importantes. Manejamos cinco de todos los que hay en la ciudad. También atendemos el de los Ferrocarrileros y del Archivo de la Ciudad de México, que es una maravilla, porque exhibimos toda la historia de la ciudad.

–Recuerdo que Salvador Zarco, amigo de Demetrio Vallejo dirige el Museo de los Ferrocarrileros…

–También estamos a cargo de las Fábricas de Artes y Oficios, las ocho. Damos talleres de pintura, literatura, danza, teatro, artes y oficios, grabado, cartonería. Hacemos grabado en madera, en linóleo, dibujo de figura humana con modelos, desde el primer año de introducción al dibujo, que gusta muchísimo a la gente. Tenemos la cartonería monumental, que se ha vuelto un oficio muy importante en el FARO de Oriente