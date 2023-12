Pablo Espinosa

Domingo 3 de diciembre de 2023

La música callada, la soledad sonora. Es de noche y Pascal Quignard está sentado al piano. Hace sonar el silencio. A su lado, alada, Galia Eibenschutz danza, quieta. La estatuaria de quien baila corresponde a la música callada de quien está tocando el piano.

Es de noche y estamos en la galería Kurimanzuto, donde la editorial Sexto Piso organizó de manera impecable un encuentro donde no hubo el protocolo de todos tan sabido de las presentaciones de libros, sino un concierto y una coreografía, juntas.

Fue anunciado como performance, aunque el término le queda muy corto a la sublime experiencia que vivimos durante 22 minutos la hermosa noche del viernes uno de diciembre del año del señor 2023.

Cuando digo señor, me refiero a Pascal Quignard, que es ateo y no cree en la rencarnación budista ni en la promesa cristiana de recuperar el paraíso ( la vida es el último reino ), y por eso tituló a manera de despedida Último reino a una serie larga de sus libros, semejante al Never Ending tour, de Bob Dylan. Es decir, una despedida que no es despedida, sino una metáfora de Les années des Pelerinage, esa serie interminable de preludios que escribió Franz Liszt a partir del verso que pregunta en medio de la noche: ¿Qué es nuestra vida sino una serie de preludios de ese canto desconocido cuya primera y solemne nota la entona la muerte?

Y no es que se vaya a morir nadie. Simplemente, la metáfora juega con el silencio, la tiniebla, las luces temblorosas como un epitafio que en realidad celebra la vida.

Es por eso que Pascal autorizó que el acto fuera anunciado como El amor el mar la música la muerte .

Una editorial que organiza un evento que no es editorial para presentar a un músico que no es músico en un concierto que no es concierto con una bailarina que presentó un performance.

Todo cuadra: todo en Pascal Quignard es heterodoxo.

Y como en todos los libros de Pascal, todo tiene sentido: el suceso ocurrió en la galería Kurimanzuto porque es coeditora de Pequeños tratados, en dos volúmenes que vienen en una caja, haciendo equipo con la editorial Sexto Piso.