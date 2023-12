Fabiola Palapa Quijas

Enviada

Periódico La Jornada

Sábado 2 de diciembre de 2023, p. 28

Querétaro, Qro., El cantante Luis Miguel se presentó anoche ante 25 mil personas en el Estadio Corregidora, luego de suspender su concierto un día antes por la fuerte lluvia.

El artista, de 53 años, interpretó los éxitos que resumen 41 años de su carrera artística. El público que tras el anuncio de la reprogramación del show se molestó por el cambio, ovacionó al cantante que es uno de los más importantes de todos los tiempos porque, sin contar con un nuevo álbum desde hace una década, agotó las entradas de los conciertos de su gira 2023.

La velada de ayer estuvo llena de nostalgia, euforia y alegría. Después de cinco años de ausencia de los escenarios, miles de fanáticos volvieron a disfrutar en vivo a Luismi, como llaman cariñosamente al intérprete, quien cantó de encore Cucurrucucú Paloma, luego de los gritos de los asistentes que le pedían otra canción.

El Sol de México prendió a un estadio entero con los éxitos de su amplio repertorio, como lo hizo en 2002 en el Azteca, que ha sido uno de los conciertos más épicos realizados en el Coloso de Santa Úrsula.

No es frecuente que el cantante se presente en estadios, por lo que queda para la historia también este show en el Corregidora, donde los temas más coreados fueron La incondicional, Será que no me amas, La chica del bikini azul, Fría como el viento, Ahora te puedes marchar y Por debajo de la mesa.

Acompañado por una big band compuesta por secciones de cuerdas y metales, tres coristas, así como un grupo con guitarra, percusión y bajo, Luis Miguel brilló en su concierto número 57 de la gira 2023.

En el espectáculo se entregaron a los asistentes miles de pulseras de luces de diversos colores de la tecnología PixMob, que se sincronizan con la música y se activan por medio de señal infrarroja. Entre ese mar de luces y una enorme pantalla detrás del escenario que mostró al inicio imágenes de la infancia y adolescencia del artista, luego de cúmulos de galaxias, un bosque y hasta una de la bandera mexicana, Luis Miguel rindió homenaje a sus ídolos Frank Sinatra y Michael Jackson al interpretar Come fly with me y Sonríe, respectivamente. Un momento que disfrutó mucho el público fue la entrada del mariachi para acompañar al Sol con temas como La Bikina y La media vuelta. En ese momento la algarabía de los presentes se hizo evidente.