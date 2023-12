N

o hay muchos temas capaces de poner de acuerdo a Estados Unidos, China, Rusia, el G7, los BRICS, la UE, la ONU, los países árabes, la inmensa mayoría de América Latina y, así, resumiendo, el mundo entero. Uno de ellos, quizás el único, es que la solución para el conflicto en Palestina debe pasar por el establecimiento de dos estados, tal y como recogen los acuerdos de paz de Oslo y las resoluciones de Naciones Unidas. Parece razonable, pero da qué pensar el hecho de que, teniendo tan poderosos padrinos y contando con semejante consenso, no se haya implantado en las tres décadas que han transcurrido desde los acuerdos que acabaron con Yasser Arafat e Isaac Rabin recibiendo el Premio Nobel de la Paz.

Vaya por adelantado que uno no sabe cuál es la mejor solución para el conflicto. Como utopía, desde luego, resulta más sugerente el anhelado sueño de Edward Said de un único Estado laico y democrático para todos. Se suele contraponer la solución de dos estados en nombre del realismo y el pragmatismo, pero concedamos, de nuevo, que tres décadas de posibilismo no han servido de mucho.

En nombre de dicho realismo, cabría partir de la realidad: lo que existe hoy en día, en la práctica, es un solo Estado que engloba a los judíos, los árabes con ciudadanía israelí y a los árabes de Gaza y los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén. La afirmación puede resultar arriesgada y, desde luego, contraria al derecho internacional, pero tiene, como mínimo, dos virtudes y una base difícilmente discutible.

Empecemos por esta última: quien domina todo el territorio, quien abre y cierra las fronteras a su antojo y quien controla el espacio aéreo y marítimo es el Estado de Israel. Económicamente, cualquier atisbo de soberanía palestina es irrisorio; todo depende de la voluntad de Tel Aviv. Sostener la ficción de la actual Autoridad Nacional Palestina como protoestado, antesala del estado propio, es inviable. Se trata, además, de un conglomerado institucional notablemente devaluado a ojos de los propios palestinos, vinculado a la corrupción y a cierto colaboracionismo con Israel.

Este cambio de óptica para situar en el foco la realidad diaria de un único Estado, propuesto entre otros por acreditados estudiosos del conflicto como Alain Gresh, tiene al menos dos virtudes. La primera es enterrar otra ficción: la de un problema entre iguales. No lo es, la asimetría es cósmica, pero cuando hablamos de conflicto entre Israel y Palestina y cuando situamos los dos estados como lugar común, alimentamos el imaginario de un conflicto entre dos contendientes en igualdad de condiciones.