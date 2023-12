Gustavo Castillo y César Arellano

Periódico La Jornada

Sábado 2 de diciembre de 2023, p. 10

Ante la falta de liquidez para cubrir 112 millones 497 mil 990 dólares que debía Alonso Ancira Elizondo, ex presidente y ex accionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), para finiquitar el acuerdo reparatorio relacionado con la venta a sobreprecio de la planta Agronitrogenados, la empresa procederá a la venta de activos no estratégicos para la producción de acero, entre otras, así como inmuebles en Monterrey y propiedades en Quintana Roo, señalaron fuentes cercanas al empresario.

Luego de horas de negociación y sin que se concretara un acuerdo pleno con autoridades federales para que se acepte la inversión de la empresa estadunidense Argentem Creek por más de mil millones de dólares para reactivar las operaciones de AHMSA y así cubrir los adeudos por el convenio firmado por Ancira Elizondo y de carácter fiscal, se pondrán a la venta los activos no estratégicos, afirmaron las fuentes.

Alonso Ancira debía pagar a más tardar el pasado jueves los más de 112 millones de dólares para cubrir un total de 216 millones 664 mil dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex) como reparación del daño causado por haberle vendido la planta de Agronitrogenados con sobreprecio, en acuerdo con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.