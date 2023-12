P

ara nadie fue sorpresivo que las campañas se estén definiendo de acuerdo a su relación con la memoria, el futuro, y la política. Basta ver, por ejemplo, la candidatura de Xóchitl Gálvez por el Frente opositor: no existe en ella el pasado que, en su caso, reclamaría un deslinde imposible de las administraciones corruptas y represivas del Prian y el PRD. Su principal enemigo es la historia reciente: cómo los desatinos y rapacerías de seis sexenios explican en buena medida las terribles condiciones en que López Obrador recibió el país. A la oposición le ha bastado exigir que se deje de hablar del pasado y se actúe en el presente, como si lo condenable fuera la gestión de los desastres nacionales y no los desastres nacionales en sí mismos.

La candidata de la oposición tiene, entonces, la consigna de insistir en las gelatinas , es decir, en un pasado sólo personal, lleno de capas que no necesariamente coinciden para considerarlas una verdad biográfica, pero que se usan para generar un modelo de lo que debería ser el país: la anécdota personal sustituye al plan nacional; se vota por una persona aparentemente para premiarla por su éxito, como en una competencia de reality show; y la arriesgada suposición es que, si es cierto que esta mujer empezó vendiendo gelatinas y acabó firmando contratos por mil 400 millones de pesos, entre otros, con el Instituto de la Transparencia, hará lo mismo con el país. En ese pasado individual no existe ya la memoria sino como eventos contradictorios que se anulan unos a otros. Ante la evidencia de conflictos de intereses entre su éxito , su profesión, y su riqueza personal, hay cierta tentación de convalidar la corrupción. Sin referirse a los contratos durante su gestión en la alcaldía Miguel Hidalgo, lo que queda de la fábula de las gelatinas es una idea de un país con gente abandonada que no cuenta más que con su astucia para enriquecerse. Sin decirlo, se refrenda la corrupción como habilidad.

Es también un país donde las conquistas colectivas no pueden asumirse como propias porque no vienen de sobresalir, incluso, a expensas de la propia honestidad, de entre una masa haragana en el sur y sureste –que es lo que ha dicho la candidata–, y una en otros lugares que no ha entrenado sus habilidades latentes . Pero, al decidir el PRI, el PAN y el PRD por hacer este tipo de campaña para que votemos por alguien que asegura que es un ejemplo para los demás, deja intocado el tema de la corrupción que hace negocios privados aprovechando su cargo público.