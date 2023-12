Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 2 de diciembre de 2023, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado una nueva terna de aspirantes a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En esta ocasión solamente sustituyó a una de las integrantes que envió previamente, la actual consejera jurídica del Ejecutivo federal, María Estela Ríos, y en su lugar incorporó a Eréndira Cruzvillegas Fuentes, quien es jefa de la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura.

Al presentar la nueva terna en su conferencia, definió a Cruzvillegas Fuentes como una abogada íntegra, honesta , que cumple con todos los requisitos que exige la ley para ser ministra de la SCJN. Junto con ella, repitió las propuestas de Bertha Alcalde y Lenia Batres, que fueron incluidas en la primera terna que envió al Senado y no alcanzaron la votación requerida para incorporarse a la Corte.

Confió en que ahora sí alguna de ellas obtenga las dos terceras partes que requiere la mayoría calificada para elegir a la nueva ministra. Sería una designación histórica, porque el máximo tribunal del país estaría integrado por seis hombres y cinco mujeres. Y estoy seguro de que quien me va a sustituir va a promover más mujeres para la Corte y van a llegar a ser mayoría, o sea, que de 11 puede ser que hasta este mismo año ya pueden ser seis. Es buena noticia .

Al preguntarle si haría un llamado a los senadores de Morena a no ausentarse de la votación, como ocurrió para la primera terna, el Presidente declinó hacer cualquier expresión: “No me meto a hacer gestiones ahí. No tengo esa costumbre. Yo envío la terna y no le hablo a nadie, porque si no, caemos en lo de antes, ‘quiero que quede esta persona’, y todo era pura simulación, atole con el dedo”.