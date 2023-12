▲ La ex jefa de Gobierno estuvo de gira por Tonalá y Ocotlán. Foto Facebook Claudia Sheinbaum

Aunque reconoció que aún hay muchos lugares en los que la 4T no ha logrado consolidarse, como es el caso de Jalisco, un estado que ha sido víctima de grandes engaños por parte de gobiernos que nunca han cumplido sus promesas , manifestó Sheinbaum Pardo.

“Ellos decían que si no le ponemos precio a la naturaleza, entonces no valía, le llamaban: ‘vamos a internalizar las externalidades’. No, nosotros queremos cuidar la naturaleza, hay que dedicarle recursos, esa es la gran diferencia.’’

Aseveró que Jalisco merece un gobierno cuya prioridad sea su pueblo, porque ha sido víctima de malas administraciones cuyos objetivos han sido privilegiar a quienes más tienen, contrario a lo que sucede en los gobiernos de la 4T, donde se lidera con el modelo del humanismo mexicano que significa siempre velar por los que más lo necesitan .

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México señaló que parte de los problemas en este territorio, tienen que ver porque se ha puesto el asunto político-electoral por encima de todo y eso está bien cuando hay elecciones, pero no todos los días.

La principal forma de resolver la inseguridad, abundó, “es atender a los jóvenes, las necesidades de Jalisco, que son la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales’’, añadió.