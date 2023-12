No, no veo (riesgo), tengo confianza en que se reúnan, dialoguen, porque son intereses políticos.

Cuando se le preguntó sobre el riesgo de ingobernabilidad en la entidad luego de que la mayoría PRI-PAN en el Congreso local nombró como interino a Luis Orozco, ex vicefiscal estatal, y el gobernador García a Javier Navarro, encargado de despacho, López Obrador respondió:

No hay riesgo de ingobernabilidad en Nuevo León, consideró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tampoco hay que alarmarse mucho o empezar a exagerar, porque las instituciones estatales y federales tienen un funcionamiento normal , sostuvo y opinó que la atención y los servicios para la población están garantizados: Tienen sus presidentes municipales y no creo que dejen de recibir los servicios, que deje de haber agua, o dejen de recoger la basura, o que no haya abasto, no creo que esté pasando esto.

–La desaparición de poderes, ¿sería una exageración? –se le preguntó.

–No sé qué se esté hablando, pero sí les puedo poner como referencia, guardadas todas las proporciones, que hay países que permanecen sin un gobierno estable por meses, por años, y no estoy hablando de cualquier país, así ha sucedido en Italia, en España, y continúan funcionando la economía, la vida pública, todo esto para no exagerar, para ubicarnos. Y en una democracia es normal que se den estas diferencias. En las dictaduras no se mueve ni una hoja del árbol de la política, pero en la democracia, sí –puntualizó López Obrador.

Respecto a si la eventual candidatura presidencial de García redundará en beneficio de Morena en las elecciones, el Presidente subrayó que eso es la interpretación del bloque conservador y de quienes creen que el pueblo es manipulable.