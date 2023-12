1975: Lanza su tercer álbum, Dressed To Kill, que incluye una canción pegadiza llamada Rock And Roll All Nite. Pero no es hasta que la versión en vivo de esa canción sale ese mismo año como introducción de Alive! que la banda tiene su primer gran éxito.

1974: Kiss lanza su álbum debut homónimo y su segunda producción, Hotter Than Hell.

Este fin de semana, Kiss, el grupo fundado por esos cuatro chicos, aunque con dos miembros diferentes actualmente, se despedirá a unas 10 cuadras al norte de ese desván. Kiss tocará en el Madison Square Garden, habiéndose convertido, si no en la banda más grande del mundo, ciertamente en una de las más grandes, una que ha redefinido las expectativas para la experiencia de conciertos en vivo.

1976: Kiss difunde, lo que muchos fanáticos consideran su mejor álbum de estudio, Destroyer, que incluye la balada orquestal Beth que, de manera bastante accidental, se convertiría en uno de sus mayores éxitos.

1977: La encuesta Gallup nombra a Kiss como la banda más popular de Estados Unidos. Toca por primera vez en el Madison Square Garden.

1978: Los cuatro miembros lanzan álbumes en solitario simultáneamente, pero Frehley es el único que generó un éxito, con New York Groove.

1979: Dynasty, con el tema de inspiración disco I Was Made For Lovin’ You. En este punto, su show en vivo incluye a un Simmons que parece volar en el aire y aterrizar sobre bocinas en el escenario, además de sus habituales escupitajos de fuego y sangre.

1981: La banda lanza Music From The Elder, un álbum conceptual que evoca a Harry Potter 20 años antes de que comenzara ese fenómeno. Pero el disco, con su tema medieval y su alejamiento de su estilo musical típico, no atrae a muchos fans.

1983: Deciden que es momento de abandonar su maquillaje característico, y Kiss revela cómo lucen realmente en un especial de MTV, programado para el lanzamiento del álbum Lick It Up.

1984-1990: Kiss impulsa los álbumes Animalize, Asylum, Crazy Nights y Hot In The Shade mientras MTV adopta su nueva apariencia.

1991: Carr muere de cáncer de corazón.

1996-1997: Se lanza oficialmente Carnival of Souls, un álbum de inspiración grunge que se había filtrado y ya era ampliamente pirateado.

2000-2003: Kiss anuncia su primera gira de despedida. Poco después de que termina, Stanley y Simmons cambian de opinión. En 2002, Frehley es remplazado por Tommy Thayer, asistente de banda desde hace mucho tiempo. Lanza Alive IV con una orquesta sinfónica en 2003. Singer se reincorpora, consolidando una formación que se ha mantenido estable desde entonces.

2009-2012: Sonic Boom y Monster, sus últimos álbumes de estudio. Comienzan una serie de cruceros de Kiss anuales en otoño con fanáticos a destinos tropicales.

2014: Kiss es incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll, pero no toca en la ceremonia.