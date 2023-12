Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Sábado 2 de diciembre de 2023, p. 6

El grupo mexicano Titán orbitó como un satélite alrededor de la escena musical mexicana durante 7 años, hasta que decidieron emitir su sonido electrónico mediante su más reciente disco Nave nodriza, con nueva tripulación formada por Yamil Rezc, Emilio Acevedo y Julián Lede, busca tener contacto terrestre.

El álbum está en formato digital y ya se puede escuchar en las principales plataformas de música, las nueve canciones que lo forman combinan ritmos actuales con el humor negro y el sarcasmo que caracteriza a la banda.

Le damos cuando se nos da la gana, no funcionamos bajo las tendencias ni el calendario de la industria, mucho tiene que ver porque no tenemos disquera , dijeron los músicos en entrevista con La Jornada, quienes compartieron los detalles que tiene su nuevo material.

“La banda nace como un grupo instrumental, ponemos elementos como voces que pueden ser un hilo conductor en general, pienso que una de nuestras características es no tener cantante, hay voces en nuestros temas que funcionan de otra manera.

Nos dedicamos a tocar, nunca nos ha interesado ser un grupo tan convencional, nuestro sonido es electro electrónico porque muchas veces hay bajos y guitarras, es una conformación ahí que va mutando permanentemente , añadió Julián Lede.

Después del grupo Melamina Ponderosa, donde Emilio y Julián se conocieron, se forma Titán en 1992 y a lo largo de tres décadas, cuenta con tres álbumes Elevator (2000), Titán (2005), Dama (2016) y dos Ep Terrodisco (1995) y Corazón (1999). El público mexicano aceptó su estilo rápidamente y consideran a la banda como una de la más representativa de la música electrónica mexicana.

“Tardarnos en publicar un disco es lo más común que pasa con el grupo, en los trabajos anteriores han sido incluso más largos los periodos, creo que siete años es tiempo récord, además se nos cruzó la pandemia.

El público ya nos conoce, sabe que nos juntamos cuando queremos hacerlo, mucho tiene que ver porque no tenemos disquera y hacer un disco de Titán no es tan fácil, es como quitarse de la cabeza marañas de otros proyectos, hasta del propio grupo, tratar de hacer algo que no hayamos hecho siempre es un reto, la verdad , compartió Emilio Acevedo.

El nuevo integrante que se adhiere a esta nueva etapa de la banda es el productor Yamil Rezc, quien en la década de los noventa organizaba fiestas y en ellas tocaba Titán, no es ajeno a los valores de la agrupación.