Periódico La Jornada

Sábado 2 de diciembre de 2023, p. 15

Washington. El órgano regulador de seguridad automotriz de Estados Unidos informó que abrió una investigación sobre 73 mil autos híbridos enchufables Chevrolet Volt por informes de pérdida abrupta de energía, fallas al reiniciar y otros problemas.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) informó que abrió la evaluación preliminar de los modelos Chevrolet Volt de 2016 a 2019 después de quejas relacionadas con el módulo de control de energía de la batería (BECM). Algunas quejas informaron que hubo poca o ninguna advertencia antes de que ocurriera la pérdida de energía operativa o el modo de energía reducida.

General Motors (GM) emitió anteriormente un boletín de servicio técnico que decía que si los vehículos no se reinician, es posible que sea necesario reemplazar y reprogramar el BECM, pero no ha llamado a revisión vehículos, dijo la NHTSA. GM puso fin a la producción del Volt a principios de 2019. GM no hizo comentarios de inmediato.