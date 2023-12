Alejandro Alegría

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 2 de diciembre de 2023, p. 15

Oaxaca, Oax., La Comisión Reguladora de Energía (CRE) consideró que nueve de cada 10 empresas incumplen en sus obligaciones, por lo que se planteará la urgente necesidad de regularizar al sector.

En el contexto de la Cumbre Oaxaca, que es organizada por la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), el comisionado de la CRE, Walter Julián Ángel, señaló que el regulador ya no puede hacer como que regula ni el permisionario como que cumple las obligaciones .

El funcionario comentó que es necesario superar la condición que nos fue heredada y que llevó al desorden en la planeación del sector, así como al surgimiento de actividades ilegales en el expendio de combustibles .

En otro panel del mismo foro, el jefe de la Unidad de Hidrocarburos, Eder Leocadio Cerón, comentó que el ente no sancionar a los permisionarios, que en este caso, son los empresarios de las gasolineras, ni revocarles las autorizaciones.