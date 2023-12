Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 2 de diciembre de 2023, p. a10

El técnico del América, André Jardine, admitió que le preocupa el trabajo arbitral en el duelo de este sábado ante León en el estadio Azteca, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura 2023; no obstante, con-fió en que los silbantes se desempeña-rán de forma correcta.

En el partido de ida, disputado el miércoles en el estadio Nou Camp y que terminó con un empate 2-2, fue muy criticada la actuación del árbitro Marco Antonio Ortiz, luego de que en el primer tanto azulcrema se generó polémica por un presunto fuera de lugar de Henry Martín, además fueron cuestionadas algunas amonestaciones que no se marcaron en contra del León.

Total concentración

Queremos que (los silbantes) hagan su trabajo lo mejor posible, que estén muy concentrados y no sientan la presión de A, B o C, porque es mucho lo que está en juego. Es una campaña linda la que estamos haciendo y solamente que-remos justicia, que no nos sintamos perjudicados en un partido tan importante como éste , señaló ayer en conferencia de prensa.

Asimismo, arremetió contra los comentaristas que sólo hablan de las supuestas ayudas arbitrales que recibe el América y no mencionan las decisiones que lo perjudican.

“Ellos dan su opinión, pero hay que hablar sin ser aficionado pa-ra que lo dicho tenga valor. Algunos comentaristas siempre dicen, sin importar qué pase, que el favorecido es América.