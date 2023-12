En este panorama, el verdadero poder de Estados Unidos ya no es militar, “ha quedado rezagado; Rusia le lleva una delantera de 20 años por algo que no se maneja mucho en los medios: ese país hoy posee misiles hipersónicos que pueden viajar a nueve match (nueve veces la velocidad del sonido), en tanto Estados Unidos no ha tenido éxito al probarlos. Por eso China sería la segunda superpotencia militar.

“Estados Unidos tampoco es ya la superpotencia geoeconómica y a escala nominal del producto interno bruto; China está a punto de desplazar a los estadunidenses en dos o tres años. Igual a escala tecnológica, hoy China produce más publicaciones que Estados Unidos.

El Pentágono reconoce que en cuestiones de inteligencia artificial China lleva 15 años de ventaja a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el poder de este país? El dólar.

Jalife-Rahme consideró que la aportación de su libro (editado por Orfila) es dar un panorama de cómo están participando los BRICS en esta nueva configuración mundial.

La charla sobre el nuevo libro del politólogo (con prólogo de Gisela González) se puede ver en https://shorturl.at/rOUWX