Respetar el texto

Desde niña he dibujado, nunca lo he dejado. He realizado retratos, o autorretratos, pero de manera genuina, natural y orgánica me he dedicado siempre a lo infantil; trabajar con niños me divierte mucho. He dado talleres y clases en primaria y me maravilla, me sorprende, me llena de pila y energía , relató sonriendo la también autora de ¿Feminismo?, ¡eso qué! (Nube de Tinta).

Al preguntarle sobre el proceso creativo que implica llevar el texto a la ilustración, detalló que “la mayoría de los ilustradores no escribe sus historias: nuestra labor es interpretar o reinterpretar un texto de alguien más; es muy interesante, se disfruta mucho, lo importante es que haya respeto de nuestra parte hacia el trabajo de los autores y viceversa. Esto se logra gracias a la edición y a la labor conjunta.

Sobre todo si es un libro álbum; o sea, que la narrativa se comparta entre el texto y la ilustración. Sí hace falta complicidad; a veces es difícil, porque nos gana el ego de un lado, y sin darnos cuenta, e irracionalmente, quieres imponer tu lenguaje, el cual se compone de palabras e imágenes. Pero cuando se logra este equilibrio se logran cosas increíbles.

Los niños sí lloran, de Alfonso Ochoa se presenta hoy a las 11 horas en el módulo del INE, y El guardián de los quesos, de Gina Jaramillo, se dará a conocer con la participación de Carolina Herranz, la autora, y Valeria Gallo, mañana a las 13 horas en el Salón E, Área Internacional, en la Expo Guadalajara; al final, habrá firma de libros.