Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 1º de diciembre de 2023, p. 6

Ante el rechazo del Senado a la terna de mujeres aspirantes a sustituir a Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que enviará una nueva, también integrada por mujeres, entre las que descartó incluir a la actual fiscal de Justicia capitalina, Ernestina Godoy, a quien consideró una abogada extraordinaria , e incluso le ofreció incorporarse a su gobierno.

Durante su conferencia matutina, el mandatario señaló que no fue un rechazo a sus propuestas, ya que en realidad nadie obtuvo la votación requerida para ser designada ministra, pues se necesitaba de mayoría calificada. Destacó que no podrá enviar la misma terna, pues al menos deberá realizar un cambio, aunque podrían ser más, inclusivo todas las postulaciones para que el Senado apruebe a una de ellas.

–¿Usted quiere decidir quién llega a la Corte?

–No. Quiero que decida el Senado.

–Pero si no…

–Pues, entonces sí, pero ojalá lo hagan ahí, o sea, que se pongan de acuerdo.

Aunque ya había descartado que en esta nueva propuesta que enviará al Senado se incluiría a Godoy, se le insistió si ella podría ser finalmente designada por él ante una nueva falta de consenso, hecho que descartó. No, es que no se puede si no va a la terna, tiene que ser una de las que la integren. Ya me tocaría a mí decidir .