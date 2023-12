En su mensaje durante el acto desarrollado en la plaza de San Francisco, que estuvo llena, expuso que con el modelo del periodo neoliberal , los gobiernos anteriores consideraron a la educación y la salud como privilegios, promovieron privatizaciones, y creyeron que la naturaleza era una mercancía y si no tenía valor entonces no había que conservarla. En Pátzcuaro hemos visto el problema de ese modelo, cómo el lago fue disminuyendo producto de un desarrollo que lo único que valora es el dinero .

Por la mañana, en el municipio de Zacapu, a 80 kilómetros de la capital del estado, subrayó que las mujeres, además de tener voz y el derecho a ser escuchadas, tenemos derecho a la tierra, al trabajo, a la igualdad sustantiva . Ante la respuesta de las simpatizantes, recalcó: Sí, es cierto, las mujeres cuidamos nuestro hogar, de nuestra familia, pues ¿cómo no vamos a poder cuidar un país?

Recuperar el lago

Después de plantear varios de los sueños que tiene para los siguientes años, señaló: “Aquí me comprometo con ustedes a que vamos a recuperar el lago… se ha demostrado en el mundo y en el país que el desarrollo no puede pasar por encima del medio ambiente”.

Además, al referirse a una nueva encuesta difundida por un medio de comunicación nacional, en la que, dijo, aparece 35 puntos arriba del segundo lugar , insistió en que en el Prian no entienden cómo es posible que tenga ese respaldo. ¿Saben qué les pasó?, que ya no entienden al país, no saben que México cambió .

En tanto, en conferencia de prensa, se pronunció por consolidar la Guardia Nacional, ya que en esa medida, los elementos del Ejército dejarán de participar en labores de seguridad, pero aclaró que mientras eso no ocurra, y no se fortalezcan las policías estatales, el Ejército tiene que cumplir con esa función porque de otra manera se quedan desamparadas las poblaciones .

Pero reiteró que se trata de un tema integral, que requiere de la participación de las fiscalías, así como de la colaboración del Poder Judicial, aunque haya autonomía, es importante que asuma su responsabilidad en la pacificación del país .

La morenista también destacó la presencia del senador Ricardo Monreal, quien la acompañó en el templete en Pátzcuaro. Su asistencia, apuntó, es muestra de que en la 4T hay unidad.