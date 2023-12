“Sí hay esta confrontación. Y está sucediendo algo que es bueno que se sepa: Hay mucho encono, mucho coraje, enojo, en contra de Samuel, porque los que apoyan a otra candidata (Xóchitl Gálvez, a quien el Presidente no mencionó por su nombre), Claudio X. González, a él sí lo puedo mencionar, y un sector del conservadurismo, se piensan dueños de la clase media y se han querido apoderar de la clase media, como si sus integrantes fuesen borregos y no es así.

Las críticas a Samuel García tienen su origen en que no se sumó a la intención de los opositores de lanzar una candidatura única, afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es el problema de Claudio X. González, que no sabe de política, son neófitos, no se puede actuar así, con ese pensamiento corporativo (y decir): ‘La clase media está con nosotros, la clase popular es del movimiento de transformación, luego entonces, si no se suman todos a nuestra estrategia, a nuestra candidatura, pues son esquiroles y enemigos’ (…) ahora resulta que arriba o en la lucha por el supuesto dominio de las clases medias hay este enfrentamiento.”

Sin embargo, estimó López Obrador, dentro de la clase media hay simpatizantes y corrientes políticas de todos quienes aspiraran a relevarlo en la Presidencia de la República. No es corporativo, es cada ciudadano que decide libremente, no son borregos .

Es por ello, afirmó el tabasqueño, que hay ataques contra García y ofensas a su esposa, Mariana Rodríguez (como recientemente lo hizo en la red social X el ex presidente Vicente Fox, lo que le valió que le suspendieran la cuenta).

Uno de los conflictos derivados de ese encono al mandatario neoleonés con licencia es que el PRI y el PAN tienen una confrontación en su contra desde tiempo atrás, lo que ha derivado en la actual crisis para nombrar al gobernador interino, añadió.