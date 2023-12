César Arellano García

Periódico La Jornada

Viernes 1º de diciembre de 2023, p. 3

Por su origen popular y su formación nacionalista, las fuerzas armadas de México siempre han sido leales a nuestro pueblo, respetuosas de las autoridades civiles, y hasta en los tiempos de mayor entreguismo de los gobiernos han mantenido su postura de defensa de nuestra independencia y de la soberanía del país, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Apuntó que ahora más que nunca se ha reafirmado el carácter popular, no elitista , de las fuerzas armadas, ya que ha quedado de manifiesto que los soldados, que como siempre he dicho, son pueblo uniformado, saben con profesionalismo, aprendido en el Colegio Militar con disciplina y convicción, hacer valer la paz y tranquilidad sin el uso excesivo de la fuerza y con absoluto respeto a los derechos humanos .

Al encabezar la ceremonia de clausura de los festejos del bicentenario del Heroico Colegio Militar, en las instalaciones ubicadas en Tlalpan, señaló que en esta nueva etapa de transformación de México , las fuerzas armadas cumplen a cabalidad sus cinco misiones fundamentales: defender a la nación, garantizar la seguridad interior, apoyar el desarrollo social, contribuir al progreso de México y auxiliar a la población civil en casos de desastres y otras calamidades .

Acompañado por el titular de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, e integrantes de su gabinete, aseveró que ahora en este plantel y en todas las escuelas del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Nacional se imparten materias para no cometer abusos de autoridad “y recordar siempre lo que decía el general Felipe Ángeles quien, por cierto, fue director de este Colegio Militar: ‘La política no es un fin, la Revolución no es un fin, son medios para hacer hombres a los hombres; nada es sagrado, excepto el hombre’ (le agregaría la mujer). Hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso que todos debemos defender: la vida”.