a oposición en el Senado se mostró loca de contenta porque ganó una batalla sin registrar que irremediablemente está condenada a perder la guerra, como siempre. Resulta que ninguna de las integrantes de la primera terna enviada por el presidente López Obrador para elegir a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) logró mayoría calificada en la votación que para tal efecto se realizó el pasado miércoles en dicho recinto parlamentario.

Al finalizar el conteo (tablero electrónico de por medio), el número de votos favorable a las integrantes de esa terna superó a los emitidos por la oposición, en contra, desde luego. Sin embargo, en la aritmética legal, los primeros no resultaron suficientes para alcanzar o superar las dos terceras partes como marca la ley, de tal suerte que, en primera instancia, los segundos, aunque minoritarios, impidieron resolver la ecuación, y esa es la batalla que la bancada prianista y algunos más presumen como batalla ganada .

Felices, pues, los orondos integrantes del bloque opositor presumieron su triunfo sin entender que en realidad le hacen un gran favor al presidente López Obrador, toda vez que éste presentará una segunda terna, que puede estar compuesta con hasta dos de las mismas integrantes de la primera más una nueva propuesta. En caso de que los vencedores de la primera ronda de nueva cuenta decidan rechazarla, entonces darán carta blanca al mandatario para que él, carente de trabas y directamente, elija a la mujer que considere pertinente para ocupar el asiento dejado por Arturo Zaldívar, es decir, ese bloque deberá celebrar que perdió la guerra.

El presidente López Obrador lo explicó así: el procedimiento es que si hay rechazo o no se logra (creo que no es palabra correcta lo de rechazo) tener mayoría calificada, hay que volver a enviar la terna, con algunos cambios: pueden ir hasta dos de los que ya se presentaron y cambia uno o puede ir uno y cambiar dos o pueden cambiar los tres . Y se pronunció a favor de que sea el Senado, y no él, el que decida sobre quién será la nueva ministra (la segunda terna también está compuesta íntegramente por mujeres, como sucedió con la primera) de la SCJN.