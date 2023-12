No estoy de acuerdo con la relección. Deben venir legisladores con mentes frescas, sin vicios. Debe darse oportunidad a nuevos valores, con nuevas ideas; no queremos más Gálvez, Kenyas, Marianas, Téllez, Manlios, Anayas, Moreiras. Se necesita gente fresca, con ideas nuevas.

Votaron mil 637 personas. Participaron en X (antes Twitter) 868; en El Foro México 380; en Facebook, 287; en Instagram 65, y en Threads 37. El sondeo fue distribuido a través de un enlace de SurveyMonkey y mediante la función Encuesta de Facebook. Los participantes, además de votar, pueden expresar su opinión. Las que no aparecen en este espacio pueden leerse en redes sociales.

Desde que se modificó la Constitución no estuve de acuerdo con la relección. El trabajo de muchos no está acorde con su responsabilidad. Relegirse sólo para subir a la tribuna y gritar tonterías no puede tolerarse y de pilón premiarlos.

@Gloriatrujano / Texcoco

El Foro México

Sólo mantienen sus privilegios y el monopolio de los partidos en las postulaciones.

Carlos Arturo Rocha / CDMX

La democracia representativa ha caducado en todo el mundo. Los parlamentos no representan a los ciudadanos, sino a los poderes fácticos que los controlan. Es tiempo de aprovechar las nuevas tecnologías y pasar a la democracia directa haciendo propuestas, debates, comparecencias y votaciones en línea en tiempo real.

Tonatiuh Núñez Ramírez / Zapopan

Facebook

Eso en México, tan corrompido el país, no lo veo como buena opción.

Sol Domínguez / CDMX

Es muy aventurado emitir una opinión general, porque cada caso tiene sus características. Creo que los legisladores que tuvieron buen desempeño deben tener la oportunidad de ser relectos. Sin embargo, es muy difícil evaluar a la mayoría. Es importante mejorar la transparencia de las evaluaciones al desempeño.

José Moreno / Cuernavaca

Instagram

Relección para quienes hayan trabajado en pro del pueblo.

Silvia Cruz / CDMX

Threads

Algunos diputados y senadores merecen mis respetos, pero sólo algunos.

Fidel Adán / Naucalpan de Juárez

Facebook: @galvanochoa

X: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com