Consideran a Kissinger autor del error y horror del neoliberalismo

E

l ejemplar más fiel de la cruza entre la divinidad y lo macabro que distorsiona aterrorizado a su propio espejo, veneración y templo en uno solo. Todo esto y mucho más, que se reserva por miedo, es y será para el imperialismo estadunidense el recién fallecido judío alemán estadunidense Henry Kissinger.

Porque como secretario de Estado y consejero de seguridad nacional de Richard Nixon y Gerald Ford, de 1969 a 1977, fue el poder detrás y adelante del poder, el verdadero César que se extendió, en tiempo y espacio, por el mundo que lo consolida como el más grande criminal de la era moderna.

Desde hacedor de la guerra y el trauma más grande de los yanquis, Vietnam, comandante y autor intelectual del ensayo, error y horror del neoliberalismo, del golpe de Estado en Chile en 1973 y en Argentina en 1976.

La rabia sigue vivita y coleando.

Ismael Cano Moreno

México, contra el uso de las armas nucleares

Ayer concluyó el coloquio conmemorativo por los 20 años de vida institucional del Archivo Histórico Científico Manuel Sandoval Vallarta, bajo el cuidado y resguardo del doctor Federico Lazarín Miranda.

Este archivo localizado en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalpa contiene documentos, hemerografía y bibliografía de gran valor sobre los físicos mexicanos Carlos Graef Fernández y Sandoval Vallarta, quienes fueron importantes defensores contra los usos militares de la energía nuclear.

Nuestro país, por su tradición diplomática que promueve la solución pacífica de los conflictos, llevó a cabo la firma del Tratado de Tlatelolco el 14 de febrero de 1967 en la Ciudad de México y el 20 de septiembre de 2017 signó en Nueva York el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

Como dijo hace unos días Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la ONU, “nuestro tratado […] se sustenta en la fuerza moral de la razón y de la convivencia universal”.

Javier Rivera R.

Denuncian a maestro del CCH Oriente por violencia de género

Quiero denunciar al profesor Raymundo Díaz Hernández, de textos literarios del CCH Oriente, ya que hace leer a sus alumnos textos pornográficos, por lo que mi hija manifestó su incomodidad y él no hizo caso.

Luego de pedir orientación por teléfono a la Defensoría UNAM, se me dijo que no recurriera a la directora, pues se me apoyarían ahí, así que decidí interponer la queja como violencia de género, ya que los textos incitan la violencia hacia la mujer; tal instancia me atendió por videollamada el 26 de octubre.

El 6 de noviembre se me informó que por género tardaría mucho tiempo, que la Defensoría sería expeditiva y acepté.

Al lugar no se me permitió ingresar con mi hija (menor de edad) con el pretexto de que ya ejerce sus derechos, así que sólo entraron ella y otro compañero en la misma situación. Hasta el momento no he recibido respuesta.

Realicé varias llamadas de seguimiento pero la abogada del lugar dijo que recurriéramos a otra instancia. Así que puse la queja en la dirección del plantel y aún no me responde. Adjunto queja.

María de Lourdes Arreola Patiño

Alto a la destrucción de la catedral del beisbol en Tlaquepaque

Gran indignación ha provocado entre los miles de jugadores y aficionados al beisbol, uno de los principales deportes que se practican en el país, la noticia dada a conocer en un video que circula en las redes sociales sobre el cierre inminente y pernicioso cambio de uso de suelo del histórico deportivo ubicado en avenida Santa Rosalía 720, colonia Lindavista, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.