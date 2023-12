Ap, Afp, Reuters y The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 1º de diciembre de 2023, p. 20

Jerusalén. El ejército de Israel reanudó hoy su ofensiva contra la franja de Gaza con bombardeos aéreos en el sur, artillería en el norte y en la ciudad de Gaza se libraban feroces combates entre las tropas israelíes y combatientes palestinos.

Israel lanzó sus ataques contra el castigado enclave palestino minutos después de las 7 de la mañana (11 de la noche en México) cuando expiró el cese el fuego pactado entre los bandos beligerantes con mediación de Qatar y Egipto, y que estuvo vigente desde hace una semana.

Tel Aviv culpó a Hamas de romper el alto el fuego al disparar contra su territorio.

La guerra se reactivó tras una jornada en la que Hamas liberó a ocho rehenes, entre los que figura la mexicana-israelí Ilana Gritzewsky Camhi, secuestrada el pasado 7 de octubre.

En contraparte, Israel entregó al movimiento de resistencia a 30 prisioneros palestinos.

Al cierre de esta edición, jets atacaban en el sur del enclave, mientras Jan Yunis y Rafá, en el noreste, eran sometidos a fuego de artillería, reportaron Al Jazeera y Haaretz.

En el centro, tanques atacaban cerca de los campos de refugiados de Nuseirat y Bureij, añadió Al Jazeera.

Las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron que detectaron varios lanzamientos de cohetes hacia su territorio. Una hora antes de expirar la tregua, Tel Aviv interceptó un cohete que habría sido lanzado desde la franja de Gaza. Tras los cohetes que activaron las sirenas en Israel, en el enclave se escucharon disparos, vuelos de aviones militares y drones en el noroeste de la ciudad Gaza.

The New York Times informó ayer que un alto mando castrense y la inteligencia de Israel conocieron desde hace más de un año un plan de batalla de Hamas que contemplaba un escenario similar al que se vio en el ataque del 7 de octubre, pero lo descartaron por considerar que el movimiento palestino no tenía la capacidad de ejecutar una ofensiva de esa envergadura.

Israelíes sabían del plan de combatientes desde 2022