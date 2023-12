Era como vivir en un pub , contó a The Guardian en 2013.

El abuso de drogas y alcohol provocó su despido de The Pogues en 1991, en pleno éxito del grupo. A los 30 años, su salud estaba al borde del colapso, y pocos esperaban entonces que llegara a la vejez.

MacGowan acercó la música tradicional irlandesa a un público muy amplio a finales de los años 80, fusionándola con el punk, y alcanzó el éxito con su himno navideño de 1987 Fairytale of New York, un tema agridulce y repleto de improperios.

Dublín. Shane MacGowan, el punk angloirlandés que transformó la música tradicional irlandesa con The Pogues y compuso algunas de las baladas más sobrecogedoras de los años 80 antes de hundirse en el alcohol y las drogas, falleció ayer. Tenía 65 años.

Tras recuperarse, abrazó la erupción del punk en Londres a finales de los años 70 y principios de los 80. Atraído por la tendencia de fusionar músicas tradicionales de todo el mundo, MacGowan empezó a vociferar baladas irlandesas sobre guitarras distorsionadas y montó una banda llamada Pogue Mahone, bésame el culo , en gaélico.

La banda, que más tarde acortó su nombre a The Pogues, publicó su álbum de debut en 1984, llamando la atención de la prensa musical británica con sus irreverentes letras sobre borracheras y peleas con inmigrantes irlandeses sin dinero en las calles de Londres.

Pero fue Un par de ojos marrones, de su segundo álbum (1985) Rum Sodomy & the Lash, producido por Elvis Costello, el que demostró el inmenso talento de MacGowan como compositor, una canción que allanó el camino para clásicos posteriores como A Rainy Night in Soho y Summer in Siam.

Joe Strummer, de The Clash, que más tarde tocó con The Pogues y sustituyó de forma breve a MacGowan como vocalista, describió al cantante en su momento como un visionario, un poeta y uno de los mejores escritores del siglo .

Tras una serie de juergas alucinógenas, incluida una noche en Nueva Zelanda en la que se desnudó y se pintó de azul, The Pogues despidieron a MacGowan durante una gira por Japón, en 1991.

En 2018, los cantantes Bono, Nick Cave y Sinead O’Connor, el bajista de Sex Pistols Glen Matlock y el actor Johnny Depp se unieron a MacGowan en el escenario en el refinado entorno del National Concert Hall de Dublín en un concierto para celebrar su 60 años.