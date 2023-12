Chris Harvey

The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 1º de diciembre de 2023, p. 7

Londres. Éramos una banda de clase trabajadora con aspiraciones de clase alta , afirma Ray Davies. Nació en un momento maravilloso en un mundo en evolución. Espero haber reflejado algo de ese mundo en mis canciones .

El músico, de 79 años, habla sobre la segunda de dos partes de la colección The Journey, lanzada esta semana para conmemorar los 60 años de su banda The Kinks.

The Journey parte 1 se abrió con los acordes de You Really Got Me, primer gran riff de guitarra de los años 60. The Journey parte 2 abre con los acordes más violentos de Till the End of the Day, grabada poco más de un año después de la mencionada. The Kinks había lanzado una serie de sencillos que salían de Ray Davies, quien poco después tuvo una crisis nerviosa. La gente no se da cuenta de cuánta presión hay sobre los músicos sin formación , dice ahora. Fui aprendiendo sobre la marcha. Creo que ahora hay una tendencia a tratar de entender más los problemas emocionales, pero antes, simplemente dijeron, si no te gusta, ve y sé un basurero o únete al ejército .

Ray escribió Sunny Afternoon a manera de recuperación; el sencillo aparece en la nueva colección.

¿Qué tan fácil fue ponerse de acuerdo en la lista de canciones para la colección con los miembros supervivientes de la alineación clásica: su hermano Dave y el baterista Mick Avory? (el bajista Pete Quaife, quien dejó The Kinks en 1969, murió en 2010).

Todos elegimos , responde Ray, y en el proceso quedó claro que cada una de ellas tenía “citas, recuerdos e historias. Las hicimos por separado –señala–, y escribí una narrativa que las acompañaba”.

Esa narración describe un viaje oscuro, en el que el mundo del jornalero comienza a desmoronarse a medida que es seducido por demonios del inframundo .

¿Se sintió como un viaje que había vivido? “Sí –asegura–, las fuerzas del mal nos rodean a todos. Es una odisea de la banda, y yo era el jornalero”. Sin embargo, su propia inocencia estaba en juego: tengo un lado oscuro .

The Kinks se formaron en 1963, cuando Ray era un estudiante de arte de 19 años y su hermano menor, Dave, estaba a punto de cumplir 16. Tras el lanzamiento de You Really Got Me, la fama llegó. Dave, de sólo de 17 se lanzó a los excesos explorando el lado salvaje del estrellato: atracones de alcohol, drogas y relaciones sexuales con hombres y mujeres. Pero Ray se estableció y se casó con Rasa Didzpetris, una niña criada en un convento, y formó una familia.

Sus vidas asimétricas creaban tensión. Se ha sugerido que la canción Two Sisters es realmente sobre los dos. Admitió Ray: hay un elemento de eso. No viví con Dave todo el tiempo cuando era niño. Vivía con mi hermana, y no había espacio para mí en la casa .

No es difícil ver la dinámica entre ellos: la tensión entre un alma introspectiva y sensible con una fuerza extrovertida y confrontacional. Su relación es violenta, pero amorosa , acepta Ray.

La imprudencia de su hermano lo llevó a un incidente con el baterista Mick Avory en 1965, cuando en un concierto, el guitarrista pateó la batería de Avory insultándolo; este último lo golpeó con el pedal de su instrumento, dejando a Dave ensangrentado e inconsciente y a Ray gritando: has matado a mi hermano pequeño .

La policía quería acusar a Mick de intento de asesinato , pero al final, se aplicaron puntos de sutura, y, de alguna manera, la banda arregló las cosas y siguió. “Mi hermana mayor me dijo: ‘sé que siempre cuidarás de David sin importar lo que haga’”, comparte Davies. Todavía tengo esa sensación. Hay una telepatía entre nosotros .

Era una cultura llena de drogas

–¿Cómo siente de que muchos de sus compañeros en la escena del rock de los años 60 no lograron salir del otro lado?

¿A la muerte, te refieres? , pregunta Ray al reportero. No sé, era una cultura llena de drogas en ese momento. Nunca consumí drogas con la banda, porque ya había consumido todas mis drogas cuando era estudiante de arte (en la universidad de Hornsey). Era un mundo en el que podías probar todo .