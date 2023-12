La situación, añadió, es una lucha constante contra los bancos , pues si el margen comercial oscila entre 1 y 1.5 por ciento, la comisión por la tarjeta se lleva gran proporción. Nosotros estamos pidiendo a los bancos que rectifiquen sus tasas, que le bajen un poco, porque la verdad es que nosotros vamos a promover el uso de medios de pago en los que no existe comisión y el pago es inmediato , aseveró Mijares Casas.

Acotó que el uso del plástico golpea mucho al sector, pues las ventas por este medio representan cerca de 30 por ciento de una estación de servicio.

Roberto Díaz de León, ex presidente de la Onexpo, expresó en el mismo foro que los gasolineros no buscan trasladar este costo a los usuarios, pues están obligados a no hacerlo.

Destacó que el problema afecta la rentabilidad de las estaciones de servicio, pues dependiendo del volumen de transacciones y operaciones, así como del banco, el cobro de comisiones con tarjeta de crédito es de 0.70 por ciento y con débito es 0.90 por ciento.