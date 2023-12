De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 1º de diciembre de 2023, p. a12

La Liga de Europa es el segundo torneo de clubes con mayor importancia en el mundo. Para algunos equipos es el premio de consolación, tras ser eliminados de Champions, o no clasificar en sus respectivas ligas, como el Liverpool en la Premier esta temporada, mientras para otros es una prioridad levantar el trofeo.

El Maguito fue titular en el equipo dirigido por Matías Almeyda y salió de cambio al minuto 83 por Rodolfo Pizarro, quien tuvo su primera participación en el torneo. Un gol del brasileño João Pedro al 55 decretó la eliminación del conjunto griego. Con esta derrota, el AEK se ubica en la tercera posición del Grupo B con apenas una victoria en cinco partidos

Por su parte, Andrés Guardado fue titular con el Real Betis en la derrota de su equipo 1-0 ante el Sparta Praga. Pese al descalabro, el equipo español sigue de líder del sector C y buscará quedarse en la cima, cuando en la última jorna-da de la fase de grupos enfrente al Rangers de Escocia.

En tanto, Edson Álvarez no fue convocado por el West Ham en la victoria 1-0 ante el Fudbalski Klub Topolyai de Serbia. El ex americanista no realizó el viaje con el equipo por presuntas molestias físicas. Los Hammers son líderes del Grupo A y cerrarán en casa contra el Friburgo; ambos conjuntos cuentan con 12 puntos, por lo que en el último duelo se jugarán el boleto directo a octavos de final.