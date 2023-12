Erendira Palma Hernández

Viernes 1º de diciembre de 2023, p. a10

La fuerza física, el semblante combativo y el éxito deportivo no son exclusivos de un género. La dulzura en las facciones de Alexa Grasso puede provocar una lectura equi-vocada respecto de su potencial como monarca en las artes marciales mixtas. No obstante, sus logros en el octágono han sido tales que, junto con la ex campeona de boxeo Irma Güerita Sánchez y la nadadora Liliana Ibáñez, rompieron con el patrón de los roles de género al ser protagonistas de los primeros murales de mujeres deportistas en México.

Estas imágenes pueden cambiar muchos estereotipos sobre cómo son la masculinidad y la feminidad en los deportes. Se vuelven una inspiración para que más niñas se acerquen a las diver-sas disciplinas. Mientras más mujeres sean vistas (como casos de éxito) ayudará a un desarrollo más sano de las nuevas generaciones , dijo Eloísa Rivera, académica del Centro de Investigaciones de Estudios de Género (CIEG).

Los murales de atletas varones en barrios marginales o de los lugares donde surgieron suelen ser más comunes, pues los representa como héroes al recordar que lograron un ascenso de estatus social con proezas en el deporte. No obstante, aún son pocas las representaciones artísticas que muestran esos mismos casos de éxito e inspiración de las mujeres. De ahí la relevancia de reconocer de manera pública las hazañas de estas atletas.

Ferocidad y ternura

¿Cuántos héroes deportivos ha dado México en disciplinas como el boxeo?, el cual es un atracti-vo popular y más accesibles que otros deportes al practicarse incluso en gimnasios de barrio. Puede haber muchas mujeres dedicadas a esta disciplina, pero si no hay a quién admirar es complicado el desarrollo , subrayó Rivera.

Grasso ganó en marzo el título mundial mosca de la UFC ante Valentina Shevchenko, de Kirguistán, y lo retuvo en agosto contra la misma rival. Aún con las marcas de golpes en los pómulos, la mirada de la mexicana no dejaban de transmitir una especie de ternura. Sólo cuando enfrentó a su contrincante permitió a los demás captar el halo de ferocidad que emanaba de ella. Ahí estaba su esencia real, la de una peleadora.

No necesariamente quienes participan y triunfan en el deporte de contacto deben tener una imagen estereotipada de ruda o con cierta complexión , señaló Rivera.

Los mismos rasgos de Alexa, que navegan entre la delicadeza y la fortaleza, han sido trazados con tinta en un mural en Zapopan, Jalisco, por las manos de la artista local Berenice Martínez.