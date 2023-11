César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 30 de noviembre de 2023, p. 14

Diversas organizaciones sociales, civiles y sindicales exigieron un alto definitivo al genocidio contra el pueblo palestino. Indicaron que en el pasado mes han sido asesinados más de 14 mil 500 personas en Gaza, de las cuales 40 por ciento son niños, y otras 3 mil 600 personas están desaparecidas.

En el contexto del Día Internacional de Solidaridad con Palestina, casí 2 mil personas, de acuerdo con elementos de la policía capitalina, marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para protestar por los ataques de Israel.

Los participantes ondearon banderas de México y Palestina, asimismo corearon algunas consignas. ¡No es una guerra, es un genocidio! . Otros cargaron cartulinas donde se leía No en mi nombre, judíos por Palestina y Palestina libre , por mencionar algunos.

Armando Soto Baeza, de la Asociación Cívica Mexicanos Unidos, señaló que continuarán con las propuestas hasta que Israel cese el fuego por completo.

Israel debe respetar el derecho internacional humanitario y parar esta campaña genocida, pero no sólo eso, también abandonar los territorios de Palestina, Siria, Líbano que mantiene ocupados. Hasta entonces vamos a dejar de salir a protestar.